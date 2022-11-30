متابعة: ناصر العنزي



أكدت انجلترا جدارتها بصدارة المجموعة الثانية بعد تغلبها المريح على ويلز بثلاثية نظيفة لترفع رصيدها الى 7 نقاط، لتضرب موعدا مع السنغال ثاني المجموعة الأولى في الدور ثمن النهائي الأحد المقبل.



وشهد الشوط الاول في الربع الأول منه تحفظا من الفريقين خشية دخول هدف مفاجئ يربك حسابات المدربين ساوثغيت وروبرت بيج، وفرط الانجليز في فرصة ذهبية مبكرة للتقدم بالنتيجة بعدما وضع هارين كين زميله راشفورد في انفراد تام، لكن الحارس وارد أنقذ الموقف بجسارة وصد الكرة بقدمه (9).



وبعد مضي نصف ساعة مالت الكفة للفريق الإنجليزي ونظموا هجمات سريعة بفضل حيوية لاعبيه رايس وهندرسون وبيلنغهام وفيل فودن، واقتحم فودن دفاع الخصم وصوب كرة قوية مرت من فوق القائم (33).



ورغم سيطرة الانجليز إلا أنهم لم يحسنوا إنهاء الهجمة بشكل صحيح، ويؤخذ عليهم التسرع في التمرير والتسديد، كما أن تكتل دفاع الخصم صعب من مهمتهم، وقبل نهاية الشوط الأول سدد هاري كين كرة زاحفة مرت بجانب القائم (45).



أما منتخب ويلز فلعب مدافعا عن مرماه طوال الشوط معتمدا على الكرات المرتدة لمهاجميه غاريث بيل ومور لكن لم تكن تكتمل هجماته بسبب قلة الإمداد من الخلف، ولم يهدد لاعبوه مرمى الانجليزي بيكفورد إلا بتسديدات ضعيفة.



وختم الانجليز على صحة فوزهم في المباراة مبكرا بالشوط الثاني وسجلوا هدفين متتاليين عن طريق راشفورد من كرة ثابتة خدع بها الحارس وأسكن الكرة في نفس الزاوية التي يحرسها (50)، وفيل فودين الذي أحسن التعامل مع كرة هاري كين العرضية وهفوة الدفاع وأودعها المرمى بسهولة (51).



ثم أجرى مدرب انجلترا ثلاثة تغييرات بعد الهدفين لتعزيز خطوطه سهلت مهمة الإنجليز بعد ذلك في الوصول الى مرمى خصمهم، وبالفعل تمكن المتألق راشفورد من اضافة الهدف الثالث بمجهود شخصي بعدما سدد كرة قوية مرت من بين قدمي المدافع والحارس (86).





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