ذكر لاعب نادي ليفربول ومنتخب انجلترا لكرة القدم السابق جون بارنز «أن الزمن تغير، ولم يعد مقبولا أن يسمح الأوروبي لنفسه بإعطاء الدروس للعالم ويعلمهم ما هو الخطأ وما هو الصواب، ويشعر بأنه من حقه أن يربي ويعلم ويحضر الشعوب والثقافات التي يراها دونية، الأمور لم تعد تسير بهذه الطريقة»، وذلك في مقال كتبه ونشرته صحيفة «التايمز» البريطانية، تطرق خلاله إلى الانتقادات الغربية التي تتعرض لها قطر في تنظيمها لنهائيات كأس العالم.



وأشار الدولي السابق في مقاله إلى أن البعض استغرب من أن المشجعين الإنجليز الذين ذهبوا إلى الملاعب يرتدون زي الصليبيين لم يلاقوا ترحيبا في قطر، وهو ما «عده دليلا على الجهل وقلة الوعي»، وشبه الأمر بأن يأتي مشجعون ألمان إلى ملعب ويمبلي، في لندن، بزي النازية ويتوقعون منا أن نرحب بهم.



وفيما يتعلق بمنع شارة المثليين، قال الكاتب الإنجليزي إن «قطر دعت الجميع إلى نهائيات كأس العالم، مثليين وغير مثليين، ولكنها طالبت الجميع أيضا باحترام عاداتها وثقافتها وقوانينها، وهذا يعني عدم إظهار الميول الجنسية في الأماكن العامة، فكل شخص حر في حياته ولكن عليه احترام قوانين البلاد سواء وافق عليها أم لم يوافق»، لافتا إلى أن شارة المثليين، تروج لأمر مخالف للقانون في قطر، حتى إذا لم نوافق على ذلك، على حد تعبيره، «فالذين يزورون بلادنا لا نسمح لهم بالترويج لما هو مخالف للقانون عندنا، فما نراه نحن مجرد شارة ملونة، يراه القطريون رمزا ينتقد ويتحدى قوانينهم وثقافتهم».

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»