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مجلس الأمة يوافق على مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة للعملية الانتخابية
الأربعاء
2022/11/30
المصدر : الأنباء
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- عبدالعزيز الصقعبي: لا يمكن أن يكون هناك تطوراً أو تنمية وتقدم دون إصلاح ملف تعيين القياديين والقيادة ليست لها علاقة بالعمر أو بالجينات الوراثية وليست حكراً على الرجال فقط بل هي فكر وأهداف
- مجلس الأمة يوافق على مرسوم ضم المناطق الجديدة للعملية الانتخابية
- مجلس الأمة يوافق على مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية
- فلاح الهاجري: مناطق سكنية كثيرة تنتظر من 20 سنة قرار إضافتها الى الدوائر الانتخابية ويجب إقرار التوزيع العادل في الدوائر
- مهند الساير: من الأهمية عدم انفراد الحكومة بإقرار القوانين من خلال عرضها على مجلس الأمة ويجب إلغاء التحالفات المشبوهة
- الصيفي الصيفي: هذان المرسومان مستحقان كونهما أسهما في تعديل وضع المواطنين وتحقيق مشاركتهم بالعملية الانتخابية
- عبدالله الأنبعي: ما حدث في مراسيم الضرورة الصادرة بداية لتصحيح المسار واستكماله يكون من خلال إقرار المفوضية العليا للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي
- ثامر السويط: المرسومان توافقا مع الإرادة الشعبية ونستغرب التباين في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية
- أسامة الشاهين: أُشيد بمراسيم الضرورة الصادرة وهناك نحو 29 ألف ناخب وناخبة كانوا محرومين من حق الاقتراع بسبب عدم إضافة مناطقهم
- مرزوق الحبيني: نتحفظ على تدخل الحكومة في الانتخابات وإن كان المرسوم وضع حداً للتزوير وأطالب بتقسيم الدوائر وفق عدد الناخبين
- هاني شمس: يجب تسجيل قيد من يكمل عمره 21 عاماً تلقائياً..والدائرة الخامسة مظلومة في العدد الكبير للناخبين ويجب أن تكون هناك محاسبة لمن زوّر في العملية الانتخابية
- عبدالعزيز الصقعبي: نحن ضد التدخل الحكومي في العملية الانتخابية لكن أمامنا مرسوم لتصحيح المسار وهو توجه مطالبنا بمنح قانون الانتخاب أولوية وإقرار قانون القوائم النسبية
- عبدالله المضف: هل نريد انتخابات 2022 أن تكون نزيهة فقط أم نريد أن تكون جميع الانتخابات نزيهة..والحل بإقرار المفوضية العليا وتغيير قانون الانتخاب
- فيصل الكندري: هل من العدالة أن دائرة انتخابية مثل الدائرة الخامسة فيها ربع مليون ناخب تعامل مثل دائرة فيها 80 ألفاً لذلك نحن بحاجة إلى تعديل الدوائر لتحقيق العدالة
- عادل الدمخي: تعديل النظام الانتخابي هو اختصاص أصيل لمجلس الأمة..وأنا ضد تدخل الحكومة في ذلك ولكن ما حدث في المرسومين هو تصحيح
- مبارك الحجرف: تهميش للمواطنين بعدم إضافة مناطقهم إلى جداول الانتخابات ونحن في مرحلة لتصحيح المسار وأطالب بتعديل أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية
- حمد المطر: تعديل النظام الانتخابي وفق القوائم الانتخابية يحقّق الإصلاح السياسي ولجنة الداخلية تقول إن هناك تلاعباً في القيود الانتخابية
- حسن جوهر: مراسيم البطاقة المدنية وإضافة المناطق ساهما في إصلاح العملية الانتخابية ونحن بحاجة إلى إعادة تصحيح النظام الانتخابي بالكامل
- خليل أبل: هناك ضرورة لمرسوم إضافة المناطق ويفضّل استدعاء أصحاب البيوت الذين يضيفون أسماء على عناوينهم وإن لم يشطبوا الأسماء المضافة يحاسبوا
- عبدالكريم الكندري: مرسوم إضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية من وجهة نظري حالة ضرورية ولجنة تقصي الحقائق قالت إنه ثبت فعلاً التلاعب بالقيود الانتخابية وتغيير في الإرادة الشعبية
- جنان بو شهري: أمر مستحق التعديل في شأن مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية..وأُطالب بإضافة تقرير تقصي الحقائق عن الموضوع
- صالح عاشور: التوسع في إصدار مراسيم الضرورة يعني الأخذ من صلب اختصاصات السلطة التشريعية..وأرى أن المراسيم غير ضرورية
- خالد العتيبي: لجنة الداخلية والدفاع وافقت بإجماع الحاضرين على مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية
- مجلس الأمة يوافق على استعجال تقريري لجنة الداخلية والدفاع عن مرسومي البطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال ومنها مواصلة النظر في الخطاب الأميري وطلبات تشكيل لجان تحقيق
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