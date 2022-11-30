أعلن وقف الحياة الخيري عن تقديم الدعم الإنساني لأكثر من 200 مريض عيون محتاج من خلال إجراء عملية المياه البيضاء

وقال رئيس مجلس نظارة الوقف د. سعيد أحمد الأصبحي: بفضل الله نفذنا مخيمين لعمليات المياه البيضاء وقريبا ننفذ الثالث ضمن مشروع عمليات العيون وقد استفاد من المخيمين 200 مريض في مدينة تعز اليمنية.



وأضاف: يعمل وقف الحياة على تحسين حياة المستفيدين وتأهيلهم للعمل والإنتاج من خلال تخفيف معاناة مرضى العيون المحتاجين للعلاج وقد حال هذا المرض وبين سعيهم للكسب الحلال والإنفاق على أسرهم، مشيرا إلى أن وقف الحياة تأسس لإحياء سنة الوقف ودعم الإنسان وتوفير الحياة الكريمة اللائقة له من خلال عدد من الوقفيات التي يصرف من ريعها على توفير الاحتياجات الضرورية وتحسين جودة الحياة للمحتاجين والأيتام والأسر المتعففة.



وتوجه الأصبحي بالشكر لكل المحسنين والداعمين لمشروعات وقف الحياة والتي تنفذ بشراكة مع جمعيات خيرية كويتية وجهات خيرية مرخصة من خارج الكويت ، داعياً أهل الخير إلى استمرار دعم الوقف من خلال موقع وقف الحياة waqfalhayah.org .