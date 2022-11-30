شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم (الأربعاء) على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها، فيما سجلت السيولة المتدفقة الى السوق بنهاية الجلسة مستوى قياسياً عند 99.4 مليون دينار، وذلك بعد اتمام مراجعة اوزان الأسهم المدرجة ضمن مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI».

وأغلق السوق على ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.67%، وذلك بدعم من صعود أسهم السوق الأول بنسبة 0.77%، وارتفاع السوق الرئيسي 0.30%، والسوق (الرئيسي 50) 0.64%، وحصل سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» على أعلى سيولة بنهاية الجلسة بقيمة 25.4 مليون دينار، تلاه سهم بنك الكويت الوطني 19.9 مليون دينار، وثالثا جاء سهم زين بقيمة 6.4 ملايين دينار، ثم سهم ألافكو بقيمة 5.6 ملايين دينار، وأجيليتي بـ 5.5 ملايين دينار.