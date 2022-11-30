غيّب الموت العم محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق عن عمر ناهز الـ 97 عاما.



والراحل رائد من رواد العمل الحكومي والبرلماني والسياسي.



وشغل الراحل مناصب عدة، حيث كان وزيرا للتخطيط من 1976 حتى 1980، كما عين وزيرا للأشغال العامة في فبراير 1980.



وكان، رحمه الله، رئيسا للبلدية وعضوا في المجلس البلدي ومجلس الأمة، وعضوا في مجلس التخطيط، وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية والصومال ولبنان.



وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).