بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدساني.

مشيدا سموه بما قدمه الفقيد من إسهامات جليلة في خدمة وطنه عبر مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص والوفاء للوطن العزيز من خلال مختلف المناصب الرفيعة التي تقلدها بكل جدارة واقتدار لاسيما توليه رئاسة مجلس الأمة والتي من خلالها أثرى بحكمته ورشده مسار العمل البرلماني في الوطن العزيز.

مستذكرا سموه بكل الإعتزاز السجايا الحميدة والمناقب النيرة للفقيد والتي أكسبته جل تقدير واحترام الجميع حيث كان رحمه الله رمزا للمواطن المخلص لدينه ووطنه.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.