ضمن فعاليات مبادرة "تمكين" لتطوير قيادات العمل الخيري، والتي تنظم برامجها برعاية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شاركت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية في فعاليات البرنامج التدريبي "إدارة جمع التبرعات" ممثلة بمدير إدارة التسويق والإعلام عبدالله السهو، ومدير إدارة الشؤون الإدارية د. مشعل فراج الحربي

وفي تصريح صحفي حول مشاركة الجمعية في فعاليات البرنامج التدريبي قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د. نصار العبد الجليل: إن مشاركة الوقف الإنساني بالبرنامج التدريبي تأتي في إطار الاطلاع على أدوات جـمـع الــتــبــرعــات وتـقـنـيـاتـها الحديثة، وتطوير الاستدامة السنوية والهبات الكبيرة، وإدارة حملة رأس المال.

وأضاف العبد الجليل أن ممثلي الجمعية بالبرنامج التدريبي سيعملون على نقل المهارات والخبرات المكتسبة للعاملين بإدارات الجمعية ذات الصلة بتنمية الموارد وجمع التبرعات، بما يعزز من تطوير أساليب المؤسسة في تنمية مواردها، وكذلك التواصل الفعال مع المتبرعين الكرام من أهل الخير.

هذا وقد كرمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلي الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية على مشاركتهم الفاعلة، وتقديم الرعاية البرونزية للبرنامج التدريبي، والحرص على نجاح الفعالية وخروجها بالصورة التي تليق بمؤسسات العمل الخيري الكويتي.

في السياق ذاته توجه العبد الجليل بالشكر للقائمين على البرنامج التدريبي من الهيئة الخيرية ووزارة الشؤون، داعياً إلى تدشين البرامج التدريبية المماثلة التي تهدف لتطوير أداء العاملين بالمؤسسات الخيرية، مشيداً بالتواصل المميز الذي شهدته فعاليات البرنامج التدريبي مع الجهات الخيرية المشاركة كجمعية العون المباشر والرحمة العالمية و نماء الخيرية ومبرة العوازم والجمعية الكويتية للأسر المتعففة واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، وجمعية الرعاية الإسلامية، وجمعية صندوق إعانة المرضى.