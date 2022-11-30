أعلنت شركة المياه والكهرباء القابضة "بديل" ، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ، وشركة "أكوا باور"، المطوّر والمستثمر والمشغّل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة حول العالم، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، بقدرة إنتاجية تبلغ 060ر2 ميجاواط وذلك في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) يتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مراحل تنتهي آخرها في الربع الأخير من عام .2025

وبحسب الاتفاقية، ستكون ملكية المشروع مشتركة بين شركتي "بديل" و" أكوا باور" بواقع 50% لكل منهما، وذلك بتأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى "شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية".

وأعلنت شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية إبرامها اتفاقيات شراء الطاقة للمحطة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، حيث من المخطط للمشروع أن يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في قطاع الطاقة المتجددة، باعتبار المحطة مشروعاً ضخماً في مجال الطاقة المستدامة.

يُذكر أن محطة الشعيبة الثانية هي المحطة السادسة لتوليد الطاقة الشمسية والتابعة لـ "أكوا باور" في المملكة، في الوقت الذي تضم فيه محفظة مشاريع أكوا باور محلياً 13 محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تعمل "بديل" و"أكوا باور" على تطوير مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاواط، الذي يعتبر حجر الأساس لالتزام صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.