قالت تقارير إعلامية إن كيم كارداشيان وييه، مغني الراب المعروف سابقا باسم كانييه وست، توصلا إلى تسوية طلاق تتضمن حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة وتقسيم أصولهما العقارية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أنه على الرغم من حضانتهما المشتركة للأطفال، وأعمارهم ثلاثة وأربعة وستة وتسعة أعوام، ستحصل كارداشيان على نفقة شهرية قيمتها 200 ألف دولار شهريا لرعاية الأطفال الذين سيمضون أغلب وقتهم معها.

وتزوج الثنائي المشهور في 2014 ورفعت كارداشيان دعوى طلاق العام الماضي بداعي بوجود خلافات لا يمكن حلها.

وأثار ييه الجدل في الأشهر الأخيرة بعدما أنهى علنا ارتباطات مع شركات كبيرة وبسبب ثورته على مشاهير آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقُيد حساباه على تويتر وإنستجرام، وحذف التطبيقان بعض منشوراته التي ندد بها المستخدمون وقالوا إنها معادية للسامية.

وقوبل اجتماع في الأسبوع الماضي بين ييه ودونالد ترامب ونيك فوينتيس المؤمن بتفوق البيض انتقادات نادرة من الجمهوريين للرئيس الأسبق.

وذكرت عدة منافذ إعلامية أخرى تفاصيل تسوية الطلاق نقلا عن وثائق المحكمة العليا بمقاطعة لوس انجليس. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة الوثائق.

وقالت صحيفة نيويورك بوست، نقلا عن وثيقة مقدمة إلى المحكمة، إن الأبوين يجب أن يتفقا على المدرسة التي سيلتحق بها الأبناء وقرارات أخرى تشمل الحصول على العلاج أو الاستشارات أو الأنشطة الدينية.

وقالت الصحيفة نفسها إنه لن يُسمح للأطفال بالابتعاد أكثر من 100 كيلومتر عن منزل كارداشيان في مدينة هيدن هيلز بالقرب من لوس انجليس قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية أو بلوغ 19 عاما. وأضافت الصحيفة أن كلا الأبوين سيتمتعان بحق رؤية الأبناء في أعياد ميلادهم والمناسبات الخاصة الأخرى.

وذكرت قناة سكاي نيوز التلفزيونية أن أيا من الطرفين لن يدفع للآخر نفقة زوجية، وسيسدد كل منهما ديونه على حدة. وأضافت القناة أنهما سيتقاسمان تكاليف أطفالهما المتعلقة بالأمن الخاص والدراسة.

ورفض متحدث باسم كارداشيان التعليق. ولم يرد ممثلو ييه على طلب للتعليق.