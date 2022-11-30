اعتبرت الفنانة منة فضالي، أن مسلسل (مشوار الونش) تجربة جديدة ومميزة، والأحداث فيه متماسكة ومكتوبة بحرفية عالية.

وقالت فضالي - إن المسلسل اجتماعي مشوق، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين الرائعين، مشيرة إلى أن العمل تجربة مختلفة بالنسبة لها، والجمهور سوف يراها في دور مختلف ومؤثر؛ لأن شخصيتها التي تجسدها ضمن الأحداث استفزتها.

وأوضحت أنها تجسد شخصية "دارين" المسيحية ضمن أحداث العمل الذي يحمل العديد من المفاجآت، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وواصلت فضالي الترويج للمسلسل عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي ونشرت عبر حسابها على (انستجرام) البوستر الدعائي للمسلسل

.ويشارك في بطولة المسلسل إيهاب فهمي، وميرهان حسين ، ومحمود عبدالمغني ، ومحمد أبو داود ، وميمي جمال، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق