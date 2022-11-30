تعتزم أيرلندا السماح للبنوك التي تدخلت الحكومة لإنقاذها خلال الأزمة المالية الماضية بدفع مكافآت لموظفيها وتخفيف القيود على المدفوعات الأخرى للموظفين لأول مرة منذ الأزمة المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهوي قوله للصحفيين في دبلن إنه بعد مراجعة قطاع التجزئة المصرفية، ستسمح الحكومة بصرف آجر متغير يصل إلى 20 ألف يورو (20657 دولار) مع رفع القيود على المزايا غير المدفوعة للعاملين في البنوك.

يذكر أن الدولة الأيرلندية باعت أو قلصت حصصها مؤخرا في بعض البنوك التي تدخلت لإنقاذها أثناء الأزمة المالية، حيث فرضت قيودا على ما تدفعه هذه البنوك للموظفين مع حظر صرف مكافآت لهم.

وفي سبتمبر الماضي باعت الدولة حصتها المتبقية في بنك أوف أيرلاند جروب وخفضت حصتها في بنك أيه.آي.بي جروب.

وقال وزير المالية إنه سيتم رفع القيود على أجور كبار المسؤولين في بنك أوف أيرلاند، في حين سيتم وضع حد أقصى قدره 500 ألف يورو لكل مسؤول في أيه.آي.بي جروب وبرميننت تي.إس.بي جروب هولدنج، حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى بمجرد خفض حصة الحكومة فيهما إلى "مستوى مقبول".