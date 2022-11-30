أعلنت شركة جوجل في بروكسل أنها ستقدم مع خدمة الفيديو التابعة لها "يوتيوب" 13.2 مليون دولار منحة لصندوق عالمي لتقصي الحقائق في محاولة لمكافحة نشر المعلومات المضللة على الإنترنت.

وقالت جوجل في "قمة مكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت" إن التمويل سيذهب إلى الشبكة الدولية لتقصي الحقائق في معهد "بوينتر" غير الهادف للربح، والذي يدعم 135 منظمة لتقصي الحقائق من 65 دولة بـ80 لغة.

وقالت الشركة إنه بالنسبة لجوجل ويوتيوب، هذه هي أكبر منحة في مجال تقصي الحقائق حتى اليوم. وسيكون الصندوق متاحا في أوائل عام 2023 .

وخلال القمة، أشارت ياسمين جرين، رئيسة شركة "جيجسو" التابعة لجوجل إلى أن أنشطة وحدات الدعاية الروسية زادت كثيرا فيما يتعلق بالحرب الروسية ضد أوكرانيا. وأضافت أنهم يحاولون تعزيز التحيز العنصري وإثارة المشاعر السياسية.