انكمش اقتصاد فنلندا خلال الربع الثاني بنسبة أكبر من المتوقع، وذلك في ظل التأثير السلبي للتضخم و ارتفاع تكاليف الاقتراض على النشاط في أنحاء أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاء الفنلندي القول إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 3ر0% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، لينتهى بذلك اتجاه النمو الذي استمر لخمسة أرباع متتالية.

وقال كبير الاقتصاديين سامو هاكالا " تراجع استهلاك السلع مثل الغذاء والوقود منذ منتصف 2021، ولكن الأفراد الآن يحدون من استهلاكهم بوضوح بالنسبة للسلع شبه المعمرة مثل الملابس والأحذية".

ويرجع الانكماش إلى تراجع الإنفاق الخاص، بعد التوقعات الأخيرة التي حذرت من حدوث ركود متوسط محتمل العام المقبل. ويشار إلى أن ارتفاع الاسعار لمستويات غير مسبوقة منذ عقود في الدول المتقدمة دفع البنوك المركزي لرفع معدلات الفائدة سريعا، مما أدى لتباطؤ النمو، في حين يتوقع اقتصاد فنلندا تراجع الطلب على صادرته أيضا.