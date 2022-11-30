قال وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل للصحفيين في كيب تاون إن جنوب أفريقيا ستفرض حظرا لمدة ستة أشهر على تصدير خردة المعادن، ويدخل الحظر حيز التنفيذ الفوري فور نشراللوائح في الجريدة الرسمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن باتيل قوله " خلال فترة الحظر لمدة ستة اشهر سوف تجرى بشكل كامل مراجعة وتنقيح نظام تداول خردة المعادن بما في ذلك النحاس".

وكان لسرقة الكابلات النحاسية وتصديرها تأثير كبيرعلى الاقتصاد و كانت سببا رئيسيا في انقطاع التيار الكهربائي والاعطال على خطوط السكك الحديدية.