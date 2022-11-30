ينطلق المهرجان الدولي للسينما بالجزائر في دورته الحادية عشرة الجمعة بمشاركة 60 فيلما بين روائي ووثائقي وقصير، بعد غياب عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت مديرة المهرجان زهيرة ياحي إن المسابقات الرسمية تضم 25 فيلما، من بينها الفيلم الروائي الطويل (أرقو) للمخرج الجزائري عمر بلقاسمي وفيلم (إخواننا الجرحى) للمخرج هيلير سيستيرن والمأخوذ عن رواية فرنسية تتناول شخصية فرناند إيفتون الذي تم إعدامه في 1957 بسبب مساندته لثورة التحرير.

وأضافت أن الافتتاح في الثاني من ديسمبر كانون الأول سيكون مع فيلم (الغريب) للمخرج السوري أمير فخر الدين، بينما سيكون الختام في العاشر من الشهر ذاته مع الفيلم الجزائري (الملكة الأخيرة) للمخرجين داميان أونوري وعديلة بن ديمراد.

ويرأس لجان التحكيم ثلاثة من أبرز المخرجين الجزائريين هم مرزاق علواش لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وعلي فاتح عيادي لمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وسعيد مهداوي لمسابقة الأفلام القصيرة.

ويشمل برنامج المهرجان ثلاث ورش تدريب عن (السينما والبيئة) و(مهنة التمثيل) و(بين الوثائقي والروائي.. حدود مبهمة).

ويحرص المهرجان الذي تأسس عام 2009 على تسليط الضوء على الأفلام غير التجارية التي تتناول عادة قضايا وطنية أو إقليمية.