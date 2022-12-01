بشرى شعبان



شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في معرض الفرص الوظيفية الذي أقيم في وزارة الأوقاف بعنوان «مستقبلك».



وأشارت الهيئة إلى أن المشاركة تأتي انطلاقا من حرصها على إصلاح سوق العمل في الكويت والمساهمة في تقديم جميع الخدمات للطلبة الخريجين لدعمهم، وردت على الاستفسارات بشتى المجالات رغبة في توفير مهارات عالية المستوى لدعم التنمية البشرية والتطوير المهني والإداري وعرض الفرص الوظيفية المتاحة الى جانب دورها في تأهيل الخريجين من خلال البرامج التدريبية والجلسات الإرشادية بهدف تطوير مهاراتهم وتأهيلهم وإرشادهم للعمل في القطاع الخاص بما يتناسب مع تخصصاتهم وميولهم، وذلك من خلال اختبارات الميول المهنية المقدمة من قبل الهيئة.



وتوجهت الهيئة بالشكر لوزارة الأوقاف على دورها الفاعل والبارز في تعزيز التضامن والتعاون لاحتضان وتشجيع الخريجين للعمل في القطاع الخاص، ولإقامة معرض الفرص الوظيفية.