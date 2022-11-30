فشل منتخب تونس في بلوغ الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022 في قطر على الرغم من فوزه غير المتوقع على حامل اللقب فرنسا بهدف نظيف، وذلك بعد فوز استراليا على الدنمارك بذات النتيجة اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورافقت أستراليا صاحب المركز الثاني فرنسا المتصدرة إلى دور الـ 16 بعد أن تساوى المنتخبان في المركزين الأول والثاني برصيد 6 نقاط ويتفوق "الديوك" بفارق الأهداف في الصدارة.

وسجل هدف "نسور قرطاج" نجمه وقائده وهبي الخزري في الدقيقة 58، وكان كافياً لتأهل تونس، الا أن الفرحة العربية لم تدم سوى دقيقتين بعد تسجيل "سوكروس" هدف الفوز على الدنمارك بتوقيع ماثيو ليكي في الدقيقة 60.