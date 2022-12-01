يأمل منتخب اليابان تسجيل ثاني مفاجأة مدوية له عندما يلتقي نظيره منتخب إسبانيا متصدر المجموعة الخامسة مساء اليوم على ستاد خليفة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، ليتأهل «الساموراي» إلى دور الـ 16.



وتبدو حسابات التأهل في المجموعة صعبة ومعقدة كثيرا، إسبانيا في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، ويتساوى منتخبا اليابان وكوستاريكا بـ 3 نقاط، وبفارق الأهداف لـ «الساموراي»، فيما يقبع المنتخب الألماني في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الثالثة والحاسمة اليوم للفرق الأربعة.



ويمتلك جميع ممثلي المجموعة.. إسبانيا واليابان وكوستاريكا وألمانيا فرصة التأهل لدور الستة عشرة، وعلى الورق تبدو فرصة «الماكينات» الألمانية هي الأضعف في المرور إلى الدور الثاني، وفي المجمل الفريق الذي سيفوز في الجولة الأخيرة سيضمن مقعده، باستثناء المنتخب الإسباني الذي يكفيه التعادل للمرور للدور التالي.



وفيما يتعلق بمواجهة «الماتادور» الإسباني مع اليابان، فإن مصير الثنائي الإسباني جافي ورودريغو هيرنانديز من المشاركة أمام اليابان يبدو غير واضح، بعد غيابهما عن مران الأمس بسبب الإصابة، وبخلافهما ستكون كافة الأوراق الرابحة للمدرب لويس إنريكي، حاضرة خاصة المهاجم ألفارو موراتا الذي سجل هدفين حتى الآن في المونديال ويسعى للمزيد من النجاح في ظل احتلاله المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا برصيد 29 هدفا.



من جانبه، قدم هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني الاعتذار للجماهير عن الأداء الضعيف للفريق في المباراة أمام كوستاريكا، مؤكدا «أتحمل المسؤولية كاملة عن الطريقة التي لعبنا بها»، مضيفا أنا مسؤول عن كل ما يتعلق بتلك المباراة، بما في ذلك اختيار اللاعبين وأسلوب اللعب والطريقة التي يفترض أن نلعب بها، ومن المؤسف ولسوء حظنا أن نخسر بتلك الطريقة، أعتذر عن ذلك.



وسيكون بمقدور المنتخب الياباني الوصول لثمن النهائي في حال فوزه على إسبانيا بطل نسخة عام 2010 من كأس العالم، بينما في حالة التعادل سينتظر الساموراي نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، لتحديد مصيره.



كوبو.. «ميسي اليابان» ينتظر الفرصة



بعد 11 عاما من وصوله إلى أكاديمية «لا ماسيا» في برشلونة، يتابع الياباني تاكيفوسا كوبو تألقه في الملاعب الإسبانية بفضل سحر تجاوزاته وتسارعاته، وسيكون «ميسي اليابان» عامل جذب لبلاده أمام إسبانيا اليوم، وأحدث المنتخب الياباني زلزالا كرويا في مستهل مبارياته في قطر بإسقاطه أبطال العالم 4 مرات (1954 و1974 و1990 و2014)، ليذكر كوبو الإسبان أن كرة القدم في اليابان بتطور مستمر.



ساهم كوبو مع عدد كبير من مواطنيه في تطوير اهتمام بلاده بالكرة المستديرة بعدما وصل في سن العاشرة إلى كاتالونيا، ووطد العلاقة بين البلدين.



بعد 4 أعوام من انضمامه إلى أكاديمية «لا ماسيا»، غادر «تاكي»، كما يطلق عليه زملاؤه، مرغما هذا الصرح الرياضي لأسباب بيروقراطية، أوجدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» الذي رأى في صفقة انتقاله انتهاكا للقوانين المتعلقة بانتقال القاصرين.

كانت السنوات الأربع كافية لترداد اسمه في القارة الأوروبية، حيث أحدث ضجة كبيرة بنيله لقب «ميسي اليابان».

أقر لاعب خط الوسط صاحب المزايا الجسدية الشبيهة بـ «البرغوث» الصغير (1.73 م) «لا أحب أن تتم مقارنتي مع ميسي، ولكن بالطبع أحب أن ألعب مثله في يوم من الأيام». وخاض كوبو في مونديال قطر 45 دقيقة أمام ألمانيا، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين بلاعب جناح أرسنال الانجليزي تاكيهيرو تومياسو، في حين لم يشارك خلال الخسارة أمام كوستاريكا 0-1 الأحد.

وسيبقى السؤال.. هل سيدفع المدرب هاجيمي مورياسو به ضد منتخب البلاد التي رعته منذ الصغر؟ كوبو يشعر بأنه جاهز، ويؤكد قائلا: «سنذهب إلى هناك باحترام، لكن من دون خوف».