تعول ألمانيا على جارتها الأوروبية إسبانيا من أجل العبور الى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر من دون الدخول في حسابات معقدة، حين يختتم العملاقان منافسات المجموعة الخامسة اليوم بمواجهة كوستاريكا واليابان تواليا.



ورغم الوصول الى الجولة الثالثة الأخيرة، عجز أي منتخب عن حسم تأهله عن هذه المجموعة، كما أن المنتخبات الأربعة مازالت تملك الأمل في الحصول على بطاقتها، وكل ذلك يعود سببه الى الفوز الذي حققته كوستاريكا على اليابان 1-0 في الجولة الثانية.



ويتصدر منتخب إسبانيا المعروف بـ «الماتادور» جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، تليه الياباني بـ 3 نقاط، ثم كوستاريكا بنفس الرصيد من النقاط، ويتذيل المنتخب الألماني جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.



وبعد أن كانت مهددة بانتهاء مشوارها عند الدور الأول للمرة الثانية تواليا وقبل الوصول حتى الى الجولة الختامية، عادت ألمانيا لتبقي على آمالها بإنقاذها نقطة التعادل أمام إسبانيا 1-1 الأحد على ملعب البيت في الخور والذي تعود إليه اليوم لمواجهة كوستاريكا في ثاني لقاء بين المنتخبين في النهائيات، بعد الأول عام 2006 حين فاز «المانشافت» 4-2 في الدور الأول أيضا.



تحتاج ألمانيا إلى الفوز ولا بديل عنه، كما تحتاج أيضا إلى فوز إسبانيا على اليابان، من أجل أن تكون بطاقتا المجموعة من نصيب العملاقين الأوروبيين الفائزين معا بخمسة ألقاب عالمية، كما ان فوز «الماكينات» تزامنا مع تعادل أو فوز اليابان يفرض اللجوء إلى فارق الأهداف ثم باقي المعايير.



وقبل التفكير بالنتيجة التي ترجوها من مباراة إسبانيا واليابان، سيكون على ألمانيا أولا التركيز على كوستاريكا التي ستقاتل بشراسة من أجل إسقاط أبطال العالم أربع مرات وخطف بطاقة التأهل الى ثمن النهائي للمرة الثالثة في ست مشاركات.



وبعد صدمة التنازل عن اللقب العالمي قبل أربعة أعوام والخروج من الدور الأول للمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركاتها، قال المخضرم توماس مولر إنه ورفاقه تعلموا الدرس من 2018 وعليهم «البقاء متواضعين»، مضيفا: عندما ينظر عالم كرة القدم من الخارج الى ألمانيا في مواجهة كوستاريكا، فيرى فيها أننا المرشحون الأوفر حظا وأن الفوز سيكون من نصيبنا، نحن نبقى متواضعين، لدينا نقطة واحدة فقط وفارق هدف واحد (سلبي) وليس هناك أي سبب يجعلنا نشعر بالبهجة.

وأشار إلى أن فريقه ربما شعر ببعض الرضا بعد مباراة إسبانيا، مرجعا ذلك إلى معرفة فريقه أنه مازالت هناك فرصة قائمة للتأهل.



فليك: نحترم الخصم.. ونافاس: سنقاتل كالثيران



أكد المدير الفني للمنتخب الألماني هانز فليك، في المؤتمر الصحافي الذي اقيم مساء أمس، إنه ينتظر من لاعبيه تحقيق الفوز على كوستاريكا، وقال: «المباراة لن تكون سهلة، خاصة أن كوستاريكا تملك فرصة للتأهل، وقد يكفيها التعادل حال فوز إسبانيا، والجميع جاهز لمباراة الغد بمن فيهم ليروي ساني، وفيما يتعلق بالتعديل على التشكيلة فهذا أمر وارد»، لافتا إلى أنه متعاقد مع المنتخب الألماني لعامين آخرين ولا يعلم مستقبله حال الخروج المبكر من كأس العالم.



وذكر فليك أنه يحترم خصمه كوستاريكا، وأن مجرد التفكير بفوز ساحق يعد ضربا من عدم الاحترام للمنافس، مضيفا: نأمل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ 16، لافتا إلى أن نتيجة المباراة الأولى أمام اليابان أثرت على حظوظ ألمانيا.



وقال هانز فليك: «إن فرص التأهل ليست في يد اللاعبين فقط، بل ستحدد بناء على نتيجة لقاء إسبانيا واليابان، وسنحاول فرض الاستحواذ والتمسك بالكرة ووضع المنافس تحت الضغط، وصناعة الفرص وتقديم كرة قدم حديثة وعصرية».



من جانبه، أكد كيلور نافاس حارس مرمى منتخب كوستاريكا أن فريقه سيبذل كل ما في وسعه خلال المواجهة المصيرية أمام ألمانيا اليوم لخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بمونديال قطر 2022، وقال: «سنقاتل مثل الثيران لمنح بلادنا الكثير من السعادة والفرحة»، مضيفا: نريد أن نحقق مفاجأة، إذا نجحنا حقا في بلوغ دور الـ 16 أعتقد سيكون الشعور مماثلا لـ «2014 حينما فزنا على إيطاليا وفرضنا التعادل على إنجلترا».