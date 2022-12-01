يسعى المنتخب المغربي لكتابة التاريخ في المواجهة الحاسمة التي تجمعه اليوم مع نظيره منتخب كندا على ستاد الثمامة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة من دور المجموعات.



وقد حقق «أسود الأطلس» التعادل أمام كرواتيا في الجولة الأولى (0-0)، وفي الجولة الثانية تغلبوا على نجوم منتخب بلجيكا 2-0، في ملحمة كروية مونديالية، ليجمعوا 4 نقاط مستحقة، ويتقدموا إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن كرواتيا الذي احتل المركز الأول، ويكفي المنتخب المغربي اليوم الخروج بالتعادل أمام نظيره الكندي لضمان بلوغ ثمن نهائي كأس العالم رسميا وكتابة التاريخ، فيما يلعب خصمهم الكندي دون أي أمل بالتأهل، بعدما احتل المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط، وبخسارتين متتاليتين.



كما أن حظوظ المنتخب المغربي لا تنحصر بكونها بين يديه فقط، في حال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، بل تتعداها إلى الخسارة، شريطة أن تخسر بلجيكا أو كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.



وتألق «أسود الأطلس» بشكل لافت في النسخة الحالية لكأس العالم، وباتوا على مشارف تكرار إنجازهم عام 1986 عندما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يتخطى الدور الأول، قبل أن يخسر بصعوبة أمام ألمانيا الغربية بهدف قاتل في الدقيقة 89 سجله لوثار ماثيوس من ركلة حرة من خارج المنطقة مستغلا خطأ فادحا للجدار البشري.



من جانبه، طالب مدرب المغرب وليد الركراكي لاعبيه بضرورة الحفاظ على طريقة لعبهم ومستواهم، وقال: «عقلية الفوز، لم نفعل أي شيء، لم نتأهل إلى ثمن النهائي الذي جئنا إلى هنا من أجله، لدينا الرغبة في أن نعيش مثل المنتخبات العريقة، ونعرف كيف نجتاز الدور الأول»، مضيفا ان كندا منتخب جيد جدا وللتغلب عليها علينا الحفاظ على هذه الروح القتالية.



وأبدى لاعب المغرب بلال الخنوس إعجابه الشديد بالأجواء الحماسية التي خلقها الجمهور المغربي في مباراتي «الأسود» الأخيرتين أمام كرواتيا وبلجيكا، وقال: «إن الجمهور المغربي رائع جدا، ولم يسبق لي أن شاهدت مثل هذه الأجواء التشجيعية، حين تلعب في ملعب أمام أكثر من 60 ألف مشجع، هذا أمر رائع جدا، وأنا فخور جدا باللعب للمنتخب المغربي».



وتحدث الخنوس عن مشاركته مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، وقال: «المشاركة في كأس العالم حلم الطفولة وقد تحقق، أي طفل صغير يلعب الكرة يحلم بالمشاركة في كأس العالم، المدرب اختارني للمشاركة في هذه الكأس، وأنا سعيد بهذا».



من جهته، أكد مدرب المنتخب الكندي جون هيردمان انه سيواجه نظيره المغربي، بهدف «الاستمتاع بكرة القدم وصناعة التاريخ»، وقال: «هذه فرصة لصناعة التاريخ، اللاعبون يرغبون في الاحتفال مع عائلاتهم، نحن نستمتع بكرة القدم في هذه المشاركة، ونريد الاحتفال مع مشجعينا وعائلاتنا، تنتظرنا مباراة مختلفة أمام منتخب مختلف، سنواجه خصما صعبا يملك الكثير من التحفيز للفوز».





الركراكي: سنقدم أقصى ما لدينا.. وبونو يعود لحراسة عرين المغرب



شدد مدرب المغرب وليد الركراكي على أن لاعبيه يريدون «كتابة التاريخ» بالتأهل إلى الدور الثاني لمونديال قطر.



وقال الركراكي: «طالما سنقدم افضل ما لدينا حتى اللحظة الأخيرة فلن يكون هناك ندم حتى لو كانت النتيجة مخيبة.

ولكننا متحمسون واللاعبون يرغبون في دخول التاريخ وسنقدم أقصى ما لدينا لإسعاد الشعب المغربي».



وأضاف: «جئنا من أجل التأهل، لم أكن لأصدق أنه ستكون لدينا 4 نقاط بعد مواجهة بلجيكا وكرواتيا ومصيرنا بين أيدينا، نريد أن ندخل التاريخ وإذا فشلنا اليوم فلن نلوم إلا أنفسنا لأننا سنكون من أهدر هذه الفرصة.

إن شاء الله سنتأهل». وتابع: «نحن متحمسون ونعرف أنه في كرة القدم طالما أن الحكم لم يطلق صفارته النهائية ولم نتأهل ولم ندخل التاريخ فإننا لم نقم بأي شيء.

اللاعبون يعرفون ذلك جيدا وأنا سعيد بأنهم جميعا يرغبون في اللعب والقتال، لدينا مجموعة من 26 لاعبا ومن سيدخل إلى أرضية الملعب سيقاتل».



وأكد الركراكي، أن حارس مرمى إشبيلية الإسباني ياسين بونو جاهز لمواجهة كندا، وقال: «ياسين في حالة جيدة، كان يعاني من بعض المشاكل، لم يتمكن من اللعب ولم يلعب وهناك لاعب آخر دخل مكانه وقدم أداء رائعا وهذا يوضح الروح السائدة داخل صفوفنا، وقد تحسنت الحالة الصحية لياسين، وهو يبقى الحارس الأول في صفوف المنتخب وأحد قادته وسيكون جاهزا للمباراة».