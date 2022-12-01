يواجه منتخب بلجيكا اليوم نظيره كرواتيا على ستاد أحمد بن علي المونديالي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة، وهو يلعب بفرصة واحدة فقط وأخيرة، لضمان استمرار مشواره في العرس العالمي، وأي شيء بخلاف الفوز على كرواتيا قد يؤدي إلى عودة المصنف ثانيا عالميا إلى دياره بعد دور المجموعات مباشرة، في ظل ضغوط متزايدة على مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز ولاعبيه.



وباتت المنافسة على البطاقتين المؤهلتين إلى ثمن النهائي ثلاثية بين كرواتيا وبلجيكا والمغرب، ويتساوى المنتخبان الكرواتي والمغربي بعدد النقاط 4 لكل منهما، فيما يحتل المنتخب البلجيكي ثالث الترتيب (3 نقاط)، ويأتي المنتخب الكندي رابعا دون رصيد من النقاط.



وعلى غرار المغرب، تملك كرواتيا مصيرها بين يديها بحال فوزها أو تعادلها وكذلك خسارتها، شرط خسارة المغرب والاحتكام إلى فارق الأهداف بينهما.



وفضلا عن بطاقتي التأهل، تضع المنتخبات الثلاثة نصب أعينها الصدارة لتفادي المواجهة الساخنة في الدور ثمن النهائي ضد الأرمادا الإسبانية المرشحة لصدارة المجموعة الخامسة، وسيكون فارق الأهداف هو الحاسم بين كرواتيا والمغرب في حال فوزهما او تعادلهما، في حين تملك بلجيكا فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزها وتعثر المغرب، وعليه فإن جميع الخيارات مفتوحة.



من جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز أن فريقه جاء للفوز بالمباريات، وقال: «عندما نخسر نبدأ التفكير مرة أخرى هل نثق بأنفسنا؟ هل نستمتع باللعب أم لا؟»، مضيفا: لكن الأمر يتعلق أكثر بالتوقعات، نتوقع فقط أن تفوز بلجيكا أمام كرواتيا، هذا غير كاف، يجب أن نفوز ونقدم أداء رائعا، بدليل أن فوزنا بالمباراة الأولى لم يكن كافيا ثم خسرنا من المغرب، ولدينا فرصة جيدة لنقدم ردة فعل قوية ورجوع قوي، هذه لحظة مميزة للعودة بقوة إلى كأس العالم، ونستطيع الوصول إلى مستوى معين في المونديال وحتى الآن لم أر منتخبا يلعب 90 دقيقة بطريقة رائعة بجهد جسدي عال، سنقوم بما في وسعنا، أعتقد أننا نستطيع المشاركة بصورة مشرفة في هذه البطولة، نريد أن نؤدي جيدا ونفوز ونصعد.



وتطرق المدرب الإسباني بالحديث عن المهاجم روميلو لوكاكو، قائلا: «هو عنصر مؤثر جدا في الثلث الأخير، وهذا هو الموقف الذي يسمح للمرء بأن يفوز حتى لو لم يتألق، هو من الهدافين على مدار تاريخ المنتخب كما أنه قائد ويستمتع بالمنافسات الكبرى، وينقل هذه الروح إلى الجميع، لذلك وجوده له أهمية كبيرة جدا».



من جهته، حذر مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش من الاستهانة بمواجهة بلجيكا، وقال: «إن سوء أداء رفاق دي بروين لا يعني أن المباراة ستكون سهلة، علينا تقديم أفضل ما لدينا للخروج بفوز مهم ومستحق، يضمن معه حسم بطاقة التأهل بعيدا عن الحسابات الأخرى».





كورتوا: 23 مقاتلاً جاهزون للمواجهة



تصدى حارس منتخب بلجيكا تيبو كورتوا بحدة للانتقادات الموجهة إلى فريقه، وما أثير بشأن اشتباكات بين اللاعبين عقب الخسارة أمام المغرب في الجولة الثانية لكأس العالم، وقال: «لا مشاكل داخل الفريق، بالطبع نشعر بالحزن والغضب عند الخسارة، لكن ما تردد بشأن وجود اشتباكات بين اللاعبين في غرفة الملابس أكاذيب تقربنا من بعضنا البعض»، مضيفا: لم يحدث أي شيء، كنت أول من حضر إلى غرفة خلع الملابس، وبقيت لمدة 20 دقيقة، لقد أصيب الجميع بخيبة أمل وتحدث معنا المدرب، فوجئنا باختلاق قصص غير حقيقية في الإعلام، لا أشغل بالي بالتفكير في وجود شخص يسرب أخبار الفريق للإعلام، لكنني مندهش من كثرة الأكاذيب المنشورة، ويبقى الأهم أننا سنكون 23 مقاتلا في مباراة كرواتيا.



ورفض كورتوا التقليل من شأن منتخب بلجيكا وقدرته على المنافسة بسبب تقدم أعمار نجومه، قائلا: «عامل السن غير مهم، انظروا إلى ميسي ومودريتش وبنزيما، من المؤكد أن مستوى هازارد تراجع مما كان عليه قبل 4 سنوات، ولكننا نحاول تحسين مستوانا، وهو ما لم يتحقق بعد، وفي الحقيقة نحن لسنا كبارا في السن.



وبسؤاله هل ستكون مواجهة كرواتيا الأخيرة له في كأس العالم، رد كورتوا: «لم يعلن أي لاعب في المنتخب أن النسخة الحالية من المونديال هي الأخيرة له».