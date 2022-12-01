أعلنت لجنة التعريف بالإسلام مشاركة متطوعيها في تنظيف الشواطئ، ضمن الحملة الوطنية التي تطلقها الهيئة العامة للشباب، بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي وعدد من منظمات المجتمع المدني.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والموارد بلجنة التعريف بالإسلام عمار الكندري، إن المشاركة في هذه الحملة تأتي في إطار حرص اللجنة على المشاركة في الأعمال المجتمعية والبيئية.



وأضاف ان اللجنة ساهمت في تنظيف شاطئ الصليبخات هذا العام من خلال العديد من ابناء الجاليات غير الناطقة باللغة العربية، وذلك بالتنسيق مع دعاة اللجنة الذين اشرفوا على تنظيم البرنامج لإنجاح هذه الفعالية.