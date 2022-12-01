ليلى الشافعي



أعلنت الامانة العامة للأوقاف عن النتائج النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الخامسة والعشرين «25 عاما رعاية وسمو» والمقامة برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والتي فاز فيها 232 فائزا وفائزة من 45 جهة رسمية وخيرية بمشاركة 2222 متسابقا ومتسابقة.



وأكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس شؤون الاوقاف عبدالعزيز الماجد، على حرص صاحب السمو الأمير على تنشئة أبناء الكويت على تعليم ديننا الحنيف البعيد عن الغلو والتطرف وهو خير دليل على اهتمام الكويت حكومة وشعبا على حفظ القرآن الكريم ودعم ومساندة حفظة كتاب الله وتشجيعهم وتكريمهم.



ولفت السجاري الى ان المسابقة تعتبر استكمالا لجهود الكويت ودورها كدولة رائدة اقليميا وعالميا في خدمة القرآن الكريم وتخريج الحفاظ المتميزين من أهل القرآن الكريم ورعايتهم والمحافظة عليهم والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مبينا ان الامانة تقوم بجهد رائد ومتميز في خدمة كتاب الله ووضعه في المنزلة الأسمى لكل اعمالها بهدف زيادة عدد حفاظه لنيل شرف المنافسة في هذه المسابقة على مدار مسيرتها الخامسة والعشرين المتعاقبة.



بدوره، اوضح نائب رئيس اللجنة الدائمة عبدالرحمن الحشاش ان عدد الحاصلين على المركز الاول 83 متسابقا، وحجب 69 مركزا من الجوائز، وعدد من تم اختيارهم من نزلاء دور الرعاية 51 متسابقا.



وكشف السجاري عن شريحة كبيرة جديدة للقراءات السبع وعدد الفائزين فيها 4 متسابقين نساء ورجال، ودرع الاسرة القرآنية الذي يقدم للأسرة.



وقد حصل عدد من الجهات على دروع التميز كالآتي:



٭ درع التفوق العام: حصلت عليه جمعية الماهر بالقرآن الكريم وعلومه.



٭ الدرع الذهبي: حصلت عليه جمعية بيادر السلام النسائية.



٭ الدرع الفضي: حصلت عليه وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.



٭ الدرع البرونزي: حصلت عليه مبرة المتميزين لخدمة علوم القرآن والعلوم الشرعية.