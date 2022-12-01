بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدســـاني، مستذكرا ســموه ما قدمه الفقيد من إسهامــــات بارزة وما تميز به من إخلاص ووفاء في خدمة الوطن العزيز خلال تقلده لمختلف المناصب الرفيعة بكل كفاءة واقتدار، ومبتهــــلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية الأسبق جيانغ زيمـــين، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميــــل الصبـــر.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادهــــا، راجيا لها وافر الصحــــة والعافيـــة.