بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد يوسف العدساني رئيس مجلس الأمة الأسبق أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة محمد يوسف العدساني، مشيدا سموه بما قدمه الفقيد من إسهامات جليلة في خدمة وطنه عبر مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص والوفاء للوطن العزيز من خلال مختلف المناصب الرفيعة التي تقلدها بكل جدارة واقتدار لاسيما توليه رئاسة مجلس الأمة والتي من خلالها أثرى بحكمته ورشده مسار العمل البرلماني في الوطن العزيز، مستذكرا سموه بكل الاعتزاز السجايا الحميدة والمناقب النيرة للفقيد والتي أكسبته جل تقدير واحترام الجميع، حيث كان رحمه الله رمزا للمواطن المخلص لدينه ووطنه.



سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية الأسبق جيانغ زيمين، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية باربادوس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.