غادر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله البلاد متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة رسمية تعد الأولى له منذ توليه منصب وزير الخارجية.



وسيعقد وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبحث أواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقبيل مغادرته استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة مستشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ديرك شولي، وذلك بمناسب زيارته الرسمية إلى الكويت.



وتم خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليميــــة والدولية والتطرق إلى الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة، لاسيما الأوضاع الراهنة في اليمن وسورية وأفغانستان وأوكرانيا.



وجدد وزير الخارجية موقف الكويت الداعم لحل الأزمات التي تعيشها المنطقة عبر الوسائل السلميـــة والتفاوض والتأكيد على ضرورة دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف التصعيد لإيجاد حل سلمي لتلك الأزمات بما يتوافق مع القانون الدولي.



من جانبه، أشاد المسؤول الأميركي بالجهود والمساعي التي تقوم بها الكويت في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين في المنطقة.



كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.



كما استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة سفير مملكة تايلند الصديقة روج تامونغكول، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.



وأشاد الشيخ سالم العبدالله خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت ومملكة تايلند وشكره على ما قدمه لتطوير تلك العلاقات، متمنيا له النجاح في مهامه القادمة.