بشرى شعبان



كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد لـ«الأنباء» أن الهيئة حددت 7 أسباب لإسقاط حق الخريجين في الاستفادة من صرف مكافأة الخريجين.



وقالت المزيد إن الأسباب السبعة تتمثل في: رفض فرصة وظيفية في القطاع الحكومي أو فرصتين في «الخاص» أيهما كان أسبق الى جانب تبديل أو إلغاء الترشيح في ديوان الخدمة المدنية، والتعيين في القطاع الحكومي أو الخاص أو القيد بجمعية المحامين، أو يكون معينا قبل التخرج ومستقيلا بعد التخرج، أو من يعامل معاملة الكويتي وأكمل 21 عاما، بالإضافة الى عدم استمرار الصرف من جهة التعليم حتى التخرج.