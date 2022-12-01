909.7 ملايين دينار إجمالي أصول صناديق الأسهم.. و14.4 مليوناً السيولة المتوافرة لديها



علاء مجيد



حققت صناديق لأسهم الكويتية البالغ عددها 21 صندوقا (منها 14 صندوقا تقليديا 7 صناديق اسلامية)، أرباحا بلغت نحو 24 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع أرباحها البالغة 172.66 مليون دينار بنفس الفترة من عام 2021.



وحقق 14 صندوقا تقليديا ارباحا بقيمة 23.14 مليون دينار اي بنسبة 96.3% من اجمالي أرباح كافة الصناديق، في حين بلغت أرباح 7 صناديق اسلامية قيمة 889 ألف دينار وبنسبة 3.7% من اجمالي أرباح كافة الصناديق.



ويعكس أداء الصناديق خلال التسعة أشهر الأولى من العام ما شهده أداء السوق الأول (حيث تتركز حيازات الصناديق من الأسهم القيادية على صعيد البنوك والشركات التشغيلية الكبرى)، حيث حقق مؤشر السوق ارتفاعات بنحو 4% خلال أول 9 اشهر من العام الحالي.



وقد سجل مؤشر السوق الاول ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بنحو 4.1% محققا 310 نقاط مكاسب ليصل الى 7949 نقطة من 7639 نقطة بنهاية عام 2021، كما حقق ايضا مؤشر السوق العام في التسعة أشهر الأولى مكاسب بنحو 0.8% بإضافة 62 نقطة مكاسب ليصل الى 7105 نقاط من 7043 نقطة بنهاية العام الماضي.



وفي ظل التراجعات الحادة في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط، فضّل المستثمرون الأجانب الإقبال على بعض الأسواق الناشئة ومن بينها الكويت، حيث حققوا صافي مشتريات بقيمة تقارب 608 ملايين دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقابل مبيعات للمؤسسات وصناديق الأسهم الكويتية.



وقد سجلت صناديق الأسهم الكويتية خلال الفترة صافي مبيعات بقيمة 57.6 مليون دينار، لتبلغ إجمالي سيولتها نحو 14.4 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الاولى من 2022، مقارنة بـ 15.25 مليون دينار بنهاية سبتمبر من 2021.



وقد بلغت حجم السيولة لدى الصناديق التقليدية البالغ عددهم 14 صندوقا 8.51 ملايين دينار بنهاية الـ 9 أشهر الاولى من العام الحالي مقابل 13.41 مليون دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2021، بينما ارتفعت السيولة لدى الصناديق الاسلامية البالغ عددهم 7 صناديق لتحقق 5.92 ملايين دينار مقارنة بـ 1.84 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 بارتفاع 221.7%.



وتصل تلك السيولة لدى مدراء الاستثمار الكويتيين الى نحو 1.6% من اجمالي قيمة الاصول التي يقوموا بإدارتها حيث بلغت تلك الأصول بنهاية التسعة أشهر من العام الحالي قيمتها 909.77 ملايين دينار، هذا وقد شهدت الاصول تراجعا سنويا بلغت نسبته 4% مقارنة بـ 947.74 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الاولى من العام الماضي.