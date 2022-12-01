البنك استحوذ على لقب أفضل بنك إسلامي بالعالم في الخدمات المصرفية الرقمية

«بوبيان» يعمل بجد دائماً ليكون ضمن الخمسة الكبار بعالم الصيرفة الإسلامية



يحتفل بنك بوبيان بمرور 18 عاما على انطلاقته كإحدى المؤسسات المالية الإسلامية بعد أن أعلن عن تأسيسه من خلال أكبر طرح للأسهم للمواطنين اعتبر وقتها الأكبر في تاريخ الكويت برأسمال 76 مليون دينار.



وعلى مدار هذه السنوات، نجح بنك بوبيان في تأكيد مكانته كواحد من أهم البنوك الكويتية التي استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات والنجاحات على مستوى السوق المحلية على الرغم من قصر عمره نسبيا مقارنة بالآخرين.



وبطبيعة الحال لا يمكن لأي متابع أن يتناول ما حققه بنك بوبيان من إنجازات دون أن يربط ذلك مباشرة بفريق عمل البنك بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد والذين استطاعوا تحويل البنك من مجرد مصرف عادي إلى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة من خلال صعوده من المرتبة الأخيرة محليا قبل 10 أعوام إلى المركز 3 بين بنوك الكويت جميعا وارتفاع الأصول من 4 مليارات دولار إلى نحو 26 مليار دولار حاليا.



ويمكن تلخيص سر نجاح البنك في مجموعة نقاط أبرزها وضع استراتيجية واضحة وتكوين فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات والعودة لأساسيات العمل المصرفي والتركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني.



وكان البنك ومع نهاية الربع الثالث من العام الحالي قد أعلن عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت حوالي 79 مليون دينار مع استمرار البنك في تجنيب مخصصات بقيمة 31 مليون دينار محققا بذلك أرباحا صافية بلغت حوالي 49 مليون دينار بزيادة 52% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 11.8 فلسا.



وبلغ إجمالي أصول البنك 7.8 مليارات دينار بنسبة نمو 6%، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.8 مليارات دينار بنسبة نمو 7% فيما بلغت محفظة التمويل 5.8 مليارات دينار بنسبة نمو 9% وبلغت الإيرادات التشغيلية 153 مليون دينار بنسبة نمو 9% وعلى مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 11.2%.



وحقق بنك بوبيان وهو يحتفل بمرور 18 عاما على التأسيس خطوة جديدة نحو المزيد من الإنجازات بحصوله على ترقية جديدة من وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية والتي رفعت التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلى A وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة مع رفع تصنيف الوضع الائتماني المستقل إلى + BBB.



ويضع الرفع الأخير بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية وفي صدارة كل البنوك الإسلامية في الكويت والثاني على مستوى جميع البنوك المحلية المصنفة من قبل الوكالتين الآخريين موديز وفيتش وهو أمر يزيد من التحديات أمامنا ويجعلنا مصممين أكثر على الاستمرار في تحقيق الإنجازات.



جاء طرح أسهم بنك بوبيان في عام 2004 ليمثل وقتها أكبر طرح للأسهم في تاريخ الكويت بلغ حينذاك 76 مليون دينار، حيث تم فتح باب الاكتتاب في أسهم البنك بناء على المرسوم الأميري الخاص بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم «بنك بوبيان»، وبلغ رأسمال البنك حسب المرسوم 100 مليون دينار (مليار سهم) كانت حصة الهيئة العامة للاستثمار منها 20% ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 4% والباقي 76% طرحت للاكتتاب العام.



وصدر في سبتمبر 2004 قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس بنك بوبيان كشركة مساهمة، إلا أنه كونه مصرفا أو بنكا فإنه كان يتعين صدور قرار خاص من وزارة المالية، وبالفعل فقد صدر القرار رقم 23 لسنة 2004 بتاريخ 28 نوفمبر 2004 بتسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.



ومثل عام 2005 الانطلاقة الفعلية للعمليات التشغيلية للبنك، حيث كانت البداية بعدد محدود من الموظفين بدأوا العمل من خلال مجموعة من المكاتب المؤجرة في مبنى صغير يقع في قلب العاصمة، حيث شهد البنك مجموعة من التطورات المهمة.



يمكن التأريخ لهذه المرحلة منذ أغسطس 2009 مع وجود إدارة تنفيذية جديدة للبنك بقيادة الرئيس التنفيذي عادل عبدالوهاب الماجد في أعقاب حصول البنك الوطني على موافقة بنك الكويت المركزي بشراء ما نسبته 40% من أسهم بنك بوبيان ليكون ذراعه الإسلامية ليتقدم بعدها الوطني بطلب آخر لرفع النسبة إلى 60%.



ويعتبر العام الحالي الأول بعد تجاوز الكويت والعالم لأزمة جائحة كوفيد- 19 والتي غيرت الكثير من المفاهيم والسلوكيات التي تعودنا عليها في وقت تمكن فيه بنك بوبيان بحمد الله من التعامل مع هذه الأزمة باحترافية عالية خاصة ما يتعلق بخدمة العملاء خلال فترتي الحظر الجزئي والكلي بفضل استثمارات البنك في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والتي أتت ثمارها من خلال تلبية احتياجات العملاء المختلفة.



وانعكس نجاح البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في النمو غير المسبوق في قاعدة العملاء ممن يستخدمون هذه القنوات سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف النقال (Boubyan Mobile Banking)، والذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة لدى المصارف الأخرى.



وعلى مدار سنواته الأخيرة، حصد البنك عشرات الجوائز في مختلف المجالات إلا أن اكثرها أهمية جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية Best Islamic Digital Bank من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية إلى جانب جوائز مؤسسة سيرفس هيرو لخدمة العملاء سواء على مستوى البنك الإسلامية او القطاع الخاص الكويتي.



واستمر البنك في خطواته التوسعية الرقمية من خلال استحواذه قبل عامين على بنك لندن والشرق الأوسط والذي يمتلك فيه حاليا 71% من الأسهم، ثم جاء إعلان بنك بوبيان العام الماضي عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.



ويطمح البنك إلى أن يصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان، ويعمل بجد دائماً ليكون ضمن الخمسة الكبار بعالم الصيرفة الإسلامية.



يعتبر بوبيان من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية والتي تقترب حاليا من 80% في الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى استقطاب الكوادر النسائية، حيث بلغت نسبة الموظفات أكثر 26% من إجمالي القوى العاملة على مستوى البنك.



وخلال عام 2022 ارتفعت نسبة السيدات العاملات في بنك بوبيان ووصول عدد منهن إلى مناصب قيادية في إدارات مختلفة في البنك وهو ما يؤكد حرص البنك على تمكين المرأة نظرا لدورها المهم في رحلة نجاح البنك.

وتعتبر مبادرة (نور بوبيان) أيقونة المبادرات الاجتماعية والإنسانية للبنك التي تؤكد سعيه للعمل الخيري خارج الكويت من خلال قيامه بإجراء عمليات جراحية لإعادة البصر للمصابين بمرض المياه البيضاء في أفريقيا.



أين تكمن قوة بنك بوبيان؟



٭ الاستراتيجيات الواضحة التي تضعها أكبر شركات الاستشارات العالمية.



٭ العودة إلى أساسيات العمل المصرفي.



٭ الطلب المتنامي في السوق الكويتي على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية.



٭ الاستثمار في الموارد البشرية.



٭ الاستثمار بقوة في الخدمات المصرفية الرقمية منذ سنوات.



٭ الفريق التنفيذي عالي المستوى.



٭ التركيز على خدمة العملاء.



٭ السرعة في الإنجاز وتنفيذ الأفكار.



٭ إطلاق الأفكار الإبداعية والعمل المستمر على الابتكار.



مبنى «بوبيان» الجديد.. تحفة معمارية



٭ يقع المبنى الجديد للبنك في قلب العاصمة في منطقة شرق.



٭ مساحة الأرض نحو 4 آلاف متر مربع.



٭ عدد الطوابق 38 طابقا و4 سراديب بارتفاع نحو 200 متر.



٭ المساحة الإجمالية للمبنى (بحسب عدد الطوابق) نحو 83 ألف متر مربع.



٭ يتوقع الانتهاء من المبنى بنهاية 2024.



٭ تصميم المبنى مستوحى من شعار البنك.