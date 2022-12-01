من منطلق التزامه بتمكين كفاءاته الوطنية، ودفع مسيرتهم المهنية في مجالات القطاع المصرفي عبر برنامجه الشامل لتطوير الموظفين، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، عن تنظيم دورة تدريبية احترافية مخصصة للإدارة التنفيذية مؤخرا، بعنوان «قيادة التحول الرقمي»، والتي نظمها بالتعاون مع جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية، ممثلة في سلسلة من الندوات الافتراضية عبر الإنترنت، ضمن برنامج تعليمي تم تطويره حصريا لـ KIB من قبل أعضاء هيئة التدريس في ستانفورد.

هذا، وتم تقديم البرنامج التدريبي، عن طريق مركز ستانفورد للتطوير المهني (SCPD)، وبقيادة نخبة من الخبراء من جامعة ستانفورد وآخرين من القطاع الخاص، حيث تهدف الدورة إلى توحيد الرؤى المرتبطة بتعزيز البنية الرقمية لأعمال البنك، ولتكون بمنزلة منصة انطلاق للتطوير الرقمي طويل المدى لـ KIB، وذلك من خلال صقل معرفة ومهارات المشاركين، وتعزيز قدراتهم بما يعزز من خطط البنك ويحقق له أهدافه الاستراتيجية في توسيع نطاق أنشطه الرقمية.



وفي معرض حديثه حول هذا البرنامج التدريبي مع جامعة ستانفورد، أكد مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB فراس الدارمي، على حرص البنك في التعاون مع أرقى وأبرز المؤسسات التعليمية حول العالم، ليتمكن من تطوير وتقديم محتوى تثقيفي عالي المستوى، من شأنه توسيع نطاق المعرفة للمشاركين، وبما ينمي قدراتهم ويرتقي بأدائهم، ويفتح لهم آفاق جديدة ضمن مجالات القطاع المالي والمصرفي الواسعة، لاسيما في المجالات الرقمية.