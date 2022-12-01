التزاماً بأمن الموظفين وسلامتهم وتطبيقاً لمعايير السلامة العامة، قام البنك التجاري بإجراء عملية إخلاء وهمي داخل مبناه الرئيسي، حيث دوى جرس الإنذار في مبنى البنك، وقام الموظفون يتقدمهم رئيس مجلس إدارة البنك وفريق الإدارة التنفيذية وجميع من تواجد بالبنك من عملاء بمغادرة البنك في وقت قياسي متجهين إلى أماكن التجمع المحددة سلفا وفقا للوحات الإرشادية المحددة للتجمع، وملتزمين بالتعليمات المحددة من إدارة الأمن التابعة لقطاع الخدمات العامة بالبنك، وكذلك الموظفين المتطوعين من البنك المسؤولين عن التأكد من إخلاء موظفي كل طابق من طوابق البنك.



وتعليقا على هذه التجربة الناجحة للإخلاء الوهمي، قال طلال النصار رئيس قطاع الخدمات العامة بالبنك التجاري الكويتي: «لقد رعى البنك عنصر المفاجأة عند إجراء هذه التجربة للتأكيد على ضرورة اتباع الموظفين لجميع إرشادات الأمن والسلامة عند حدوث أي حالة طارئة تستوجب إخلاء مقر البنك»، مبينا أن عملية الإخلاء تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وبمشاركة إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة للتأكد من كفاءة العملية والتي تمت بهدوء ونجاح وفي وقت قياسي.



هذا، وقد جاءت نتائج تجربة الإخلاء جيدة بما يعكس النجاح التام من حيث الاستجابة الفورية من قبل الموظفين لمعطيات التجربة والتعامل معها وفق ما هو مطلوب، علما أن عددا من سيارات الإسعاف المجهزة ودوريات الشرطة قد وصلت لمقر البنك في وقت قياسي، وأن جميع موظفي البنك أثبتوا أنهم على دراية تامة بكل الإجراءات الواجب اتباعها حفاظا على سلامتهم في حالات الطوارئ التي تتطلب إخلاء مبنى البنك بما يؤكد من جديد حرص البنك الدائم على اتباع معايير الأمن والسلامة في مقاره وفروعه. وفي ختام التجربة الناجحة للإخلاء الوهمي، توجهت إدارة البنك بالشكر والتقدير من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة على جهودهم واستجابتهم السريعة التي ساهمت بدون شك في نجاح تجربة الإخلاء الوهمي.