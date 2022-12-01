ارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، حيث يواصل المستثمرون تقييم تداعيات انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.



لكن أحد المحللين حذر من أن الارتداد من المرجح أن يكون مجرد تصحيح لأعلى في السوق الهابطة ولن يستمر.



وتجاوز سعر عملة بيتكوين في التداولات المبكرة من اليوم مستوى 17000 دولار عند أعلى مستوى لها منذ 15 نوفمبر قبل تقليص المكاسب، وسجلت العملة المشفرة ارتفاعا بنسبة 2.4% في آخر 24 ساعة، إذ تتداول حاليا عند مستوى 16،879 دولارا.



من جانبه، قال نائب رئيس تطوير الشركات والشؤون الدولية في بورصة العملات المشفرة Luno، فيغاي أيار، إن التحرك إلى الأعلى كان على الأرجح نتيجة زيادة تغطية المراكز البيعية المفتوحة لما يعرف بالشورت سيلينغ، ذات الرافعة المالية.



ويشار إلى عملية البيع على المكشوف أو Short selling إلى قيام شخص ما باقتراض أصل معين وبيعه في نفس الوقت، ثم يعيد شراؤه بسعر أرخص والاستفادة من فارق البيع عن الشراء، ولكن في هذه المرة يكون البيع سابقا للشراء، ويأتي الشراء مدفوعا بسببين: إما إغلاق مركزه المقترض للأصل وتحقيق ربح، أو لارتفاع الأصل وتسارع الخسائر، وبالتالي يحاول إيقاف نزيف تلك الخسائر سريعا.



وعندما تكون عمليات الشراء كثيفة بسبب إيقاف الخسائر من جانب عدد كبير من الأشخاص، فإن هذا يتسبب في زيادة حدة الطلب ورفع سعره بقوة.



وقال أيار، إن سعر بيتكوين وصل إلى مستوى المقاومة عند 17000 دولار ومن المرجح أن ينخفض من هناك. وأضاف: هذا مجرد اختبار هبوطي.



وتأثرت ثقة المستثمرين في العملات المشفرة بعد انهيار بورصة FTX التي يملكها سام بنكمان فرايد وتقديم طلب للإفلاس هذا الشهر، مما أرسل موجات من الصدمة عبر الصناعة بأكملها.



وانتشرت عدوى الإفلاس بعدها في الصناعة، إذ تقدم مقرض العملات المشفرة BlockFi بطلب إفلاس نتيجة التعرض ل FTX.

وتم محو أكثر من 1.3 تريليون دولار من القيمة من سوق العملات المشفرة هذا العام، بسبب فشل عملة terraUSD المستقرة الخوارزمية في مايو وانهيار صندوق التحوط Three Arrows Capital. فيما أدى انهيار FTX إلى تفاقم الوضع.