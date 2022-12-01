أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc» عن رعايتها الحصرية لبطولة «East Padel Tour» والتي ستقام في أكاديمية البادل خلف أبراج الكويت على مدار 6 اشهر، وتأتي رعاية البطولة استكمالا للمبادرات العديدة التي أطلقتها stc هذا العام، وانطلاقا من التزام الشركة بتمكين ودعم المجتمع الرياضي المحلي والشباب الكويتي.



وبصفتها راعيا حصريا لأكبر بطولة بادل في الكويت، ستقوم stc أيضا بتوفير حصص تدريبية خاصة من قبل مدربين وطنيين للأفراد الذين يزورون جناح الشركة ويتم تسجيلهم في البطولة، حيث تتكون بطولة East Padel Tour من 4 منافسات وما مجموعه 40 يوما من المباريات يتنافس فيها أكثر من 1500 لاعب للحصول على فرصة للفوز بنصيب من مجموع الجوائز البالغ قيمتها 16 ألف دينار.



ومن المعروف أن سلسلة بطولة East Padel Tour، تهدف الى تشجيع المنافسة بين كبار اللاعبين في العالم. وتجتذب البطولة لاعبي البادل المحترفين الذين يسعون لإظهار مهاراتهم وتحسين تصنيفهم والفوز بإحدى الجوائز القيمة. وبالنظر إلى الشهرة التي اكتسبتها رياضة البادل، لاسيما بين جيل الشباب، تحرص stc من خلال رعايتها على تشجيع المهتمين بالمنافسة على المشاركة بشكل احترافي بالرياضة.



وكجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، شاركت stc في مبادرات مماثلة على مدار العام، بالإضافة إلى أنشطة رياضية أخرى لدعم المجتمع في الكويت. وتقوم هذه المبادرات أيضا على الشراكات التي تعقدها الشركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتنظيم المبادرات والمنصات التي تمكن الشباب الكويتي.



وتعليقا على الرعاية، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «سعداء لرعايتنا اكبر بطولة بادل في الكويت من خلال بطولة «إيست بادل تور» التي ستقام لأكثر من 6 أشهر، حيث تعتبر رياضة البادل واحدة من أكثر الرياضات شعبية وانتشارا في الكويت. فرعايتنا لهذه المبادرة والفعالية الرياضية ترتكز بشكل أساسي على تثقيف الشباب حول أهمية تبني نمط حياة صحي وتماشيا مع القيم الأساسية الكامنة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات الخاص بنا، والذي يركز على عدة مجالات مجتمعية رئيسية والتي تعنى بالصحة والتعليم وريادة الأعمال والبيئة وتمكين الشباب».



وأضافت الجاسم: «بالنيابة عن stc، أتمنى لجميع الرياضيين المتنافسين في البطولة كل التوفيق ونتطلع إلى مشاهدة بطولة حماسية ومتميزة. وأود أيضا أن أتقدم بالشكر إلى فريق عمل بطولة East Padel Tour على تنظيم هذه الفعالية الرائعة وإتاحة الفرصة للرياضيين الطموحين لاستعــــراض مواهبهـــم ومهاراتهم».