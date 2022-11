أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمعرض POP UP BY COMFEST للعام الثالث على التوالي، وهي الفعالية الأكبر من نوعها في الكويت لعشاق الألعاب الإلكترونية والترفيه وسط حضور جماهيري كبير من الشباب والأطفال في حلبة سرب بالشويخ.



وتستمر رعاية «زين» لهذا الحدث المميز انطلاقا من حرصها على دعم وتشجيع مختلف الجهود والمبادرات التي تقدم محتوى ترفيهيا واجتماعيا مميزا للشباب والأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، هذا بالإضافة إلى التزامها بتكريس المزيد من الجهود نحو دعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين شاركوا في المعرض.



وقامت «زين» بالمشاركة في المعرض من خلال جناحها الخاص، والذي نظمت من خلاله عددا من البطولات المصغرة ضمن علامتها التجارية Zain Esports للرياضات الإلكترونية، بحيث تنافس المشاركون في أجواء شيقة وقدمت «زين» جوائز قيمة للفائزين.



ويعتبر POP UP BY COMFEST أكبر معرض لعشاق الترفيه في الكويت، حيث شهد تواجد عدد من أكبر العلامات التجارية الشهيرة في عالم الألعاب الإلكترونية والترفيه والقصص المصورة.



واستضاف المعرض العديد من النجوم والمشاهير العالميين الذين حظي جمهور المعرض بمقابلتهم وأخذ اللقطات التذكارية معهم، كما شهد مشاركة العديد من الشباب الكويتيين من أصحاب المشاريع من عشاق عالم الألعاب الإلكترونية والترفيه الذين عرضوا منتجاتهم المميزة للجمهور.



وقدمت علامة Zain Esports نفسها كقوة إقليمية في الرياضات الإلكترونية في ديسمبر 2020، إذ تدرك «زين» أن التفاعل مع اللاعبين والشباب يفتح آفاقا من الفرص المتزايدة للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة عبر الإنترنت.



وقد فازت Zain Esports مؤخرا بجائزة فئة التحالفات والشراكات الابتكارية تكريما لتعاونها مع شركة YaLLa Esports وغيرها من الكيانات في المنطقة، ويقدم التحالف الأخير للعلامة مع شركة Playhera لإطلاق منصات مسابقات الألعاب الإلكترونية التي تستهدف سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة الذي يشمل 100 مليون لاعب، ومن خلال هذا المشروع المشترك، تتطلع Zain Esports إلى تحقيق المزيد في عالم الرياضات الإلكترونية.



وجاء إطلاق علامة Zain Esports إيذانا ببداية منافسات غير محدودة من البطولات الإقليمية الكبيرة والمثيرة عبر الإنترنت والأنشطة المجتمعية المنتظمة، إذ أقامت Zain Esports أكثر من 16 بطولة خلال العام الأخير، واستقطبت خلالها أكثر من 18.000 مشارك منذ إنشائها، مع أكثر من 50 مليون انطباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و6 ملايين مشاركة تفاعلية عبر منصتي Twitch وYouTube وقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث بدأت مواسم منافساتها خلال هذه الفترة.



وتدرك «زين» أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في السوق الكويتي، خاصة كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على اهتمامها والتزامها بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكارا إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.