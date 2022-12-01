هادي العنزي



تخطى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء نظيره الصليبخات بنتيجة 121-107 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام لكرة السلة، ليرفع الجهراء رصيده إلى 9 نقاط فيما حصد الصليبخات نقطته السادسة من 5 مباريات.



دخل فريق الجهراء بقيادة المدرب اللبناني أحمد الفران وهو يضع في حساباته مواجهة فريق متجدد، ساعيا نحو المنافسة بقيادة المدرب الوطني فهد برجس، وعليه قدم أداء ثابتا أغلب فترات المواجهة، اذ حسم «الجهراوية» الربع الأول بفارق 11 نقطة (27-16)، ولم يمهلوا خصمهم لالتقاط أنفاسه والعودة للمباراة مجددا في الربع الثاني، فواصلوا أفضليتهم بتسجيل 34 نقطة، فيما اكتفى لاعبو الصليبخات بتسجيل 26 نقطة فقط، لينهي الجهراء النصف الأول متقدما بفارق 19 نقطة (61-42).



بينما رتب المدرب الوطني فهد برجس أوراقه في فترة الراحة، وعاد بفريقه ليقدم أداء أفضل من النصف الأول، فخرج الصليبخات متأخرا بفارق 3 نقاط، فيما تمكن من التفوق في الربع الأخير 39-31، لكن ذلك لم يكن كافيا لمعادلة النتيجة، ليخرج الصليبخات خاسرا رغم أدائه التنافسي المتميز.



وشهدت المباراة تألق محترف الجهراء كالين لوكاس بتسجيله 48 نقطة، واستحواذه على 13 كرة مرتدة.