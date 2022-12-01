علامات مبكرة قد تشير إلى سرطان المعدة



يعتبر التشخيص المبكر لسرطان المعدة مشكلة كبيرة، حيث عادة ما يتجاهل الشخص «أجراس الإنذار الأولى»، لأنها ليست محددة، فما العلامات التي تستحق الاهتمام؟ يشير د.دينيس رومانوف، اخصائي الأورام والعلاج الشعاعي، في برنامج تلفزيوني، إلى أن العلامات التي قد تشير إلى سرطان المعدة هي:



- سرعة الشعور بالشبع: يبلغ متوسط وزن وجبة الطعام التي يتناولها الشخص 300-350 غراما.



- فقدان الشهية وتغير المذاق: تشير د.تاتيانا إلى أن «أحد الأعراض المميزة لإصابة المعدة هو رفض تناول المواد الغذائية الغنية بالبروتين مثل اللحم. لذلك في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب والخضوع لعملية تنظير المعدة».



- الإعياء: «هذا من الأعراض المهمة جدا. لكن، إذا ذهب الشخص مثلا في إجازة واستراح وعاد إلى العمل، وبعد ثلاثة أيام بدأ يشعر بتدهور حالته الصحية مرة أخرى، فإن هذا لا يشير بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان».



- فقدان الوزن دون مبرر هذا من الأعراض الخطيرة وتشير إلى مرحلة متقدمة في المرض.



- الشعور بامتلاء الجزء العلوي من البطن: ينصح بالخضوع لعملية تنظير المعدة سنويا بعد الخامسة والأربعين من العمر، وفي حالة اكتشاف بكتيريا ملوية بوابية (Helicobacter pylori)، يجب استئصالها.



المصدر: «فيستي. رو»