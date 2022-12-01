سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثريا لآلئ العاصمة كأكبر ثريا معلقة في العالم، وذلك بعد أن استوفت جميع معايير الموسوعة، وحققت الرقم القياسي لتكون الأكبر من نوعها عالميا في الحجم والأبعاد، كذلك في الرسالة التي تحملها الثريا والتي تحكي عن تاريخ شعب وتراث أجداد وتضحيات أبناء وطن خاضوا غمار حياة البحار بجسارة.



وقد تم تطوير فكرة ثريا لآلئ العاصمة في مول العاصمة تخليدا لذكرى تضحيات أهل الكويت في رحلاتهم البحرية للتجارة والبحث عن اللؤلؤ وكنوز البحار، ومن منطلق الشعور بالفخر والانتماء لهذا الوطن الحبيب، أرادت شركة الصالحية العقارية بأن تسجل هذا التاريخ وتبرزه في أيقونة تراثية وتحفة مضيئة تتدلى أغصانها من سقف مول العاصمة تدفع الزوار من خلالها إلى إعادة اكتشاف ذلك التاريخ الجميل.



وقد تم تصنيع لآلئ العاصمة من مواد تم اختيارها بشكل دقيق وبرعاية تامة. فقد تم استخدام الزجاج المشغول يدويا بما يزيد على 5.250 قطعة من الكريستال عالي الجودة، منها على شكل اسماك، وشرائح الإضاءة المتكاملة والمتناسقة بشكل فريد، بالإضافة إلى صناعة الشبكة الأكبر مع اختيار حديد غير قابل للصدأ والذي كان بمنزلة تحد لفريق العمل الذي تكلل بالنجاح.



وقد تم تصميم وابتكار لآلئ العاصمة من قبل المصممة التشيكية كاترينا هاندلوفا من شركة Lasvit العالمية المتخصصة في تصميم وتصنيع الثريات وكل أنواع الإضاءة، ويبلغ وزن هيكل الثريا ما يقارب 16 طنا أما الارتفاع فقد بلغ 47.7 مترا وطول 29.2 مترا وعرض بلغ 28.3 مترا.



وتأتي الثريا كتكملة لقصة نجاح مول العاصمة منذ انطلاقته بمختلف مكوناته وخدماته، حاملة معها إنجازا تاريخيا وذلك بدخول ثريا لآلئ العاصمة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر ثريا معلقة في العالم.



وقد أعربت إدارة مول العاصمة عن امتنانها وفخرها بهذا الإنجاز الكبير، وجاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي، والذي أفاد بأن هذا الانجاز لا يقتصر فقط على العمل الدؤوب الذي كان من ثماره دخول الموسوعة العالمية، وإنما جاء من اعتزازنا وفخرنا بتراث وتقاليد أهل الكويت، والتي تجلت بأرقى صورها بإنشاء هذه الثريا الضخمة، وبرغبة من الشركة بإعداد تذكار فريد يحتفظ بقصة شعب الكويت قديما والذي امتهن الغوص والتجارة وركوب البحر.



وأضاف النفيسي إن ثريا لآلئ العاصمة هي اليوم بمنزلة اجلال ووفاء لحرفة الغوص والبحث على اللؤلؤ التي سادت في الكويت ثم بادت لكن ذكراها مازالت باقية في أذهان الكويتيين حتى اليوم، وما تحمله الثريا من معان عميقة تعكس تراث الكويت وشعبها، فمن خلالها تشعر بغنى التاريخ الكويتي وعراقته في علاقته مع البحر وتجارة اللؤلؤ والغوص عليه.



كما تقدم بالشكر لفريق العمل والثناء على جميع من ساهم في أن تكون الثريا معلما من قلب الكويت إلى كل العالم يمثل تاريخنا كدولة وشعب.



ويمكن لجميع زوار مول العاصمة أن يتمتعوا بجمال لآلئ العاصمة منسدلة من سقف البهو الرئيسي، كما يمكنهم الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول حقائق الثريا في شاشة العرض الموضوعة أمامها، وهي مقصد جميع الزوار الآن.



وبدأت فكرة غينيس للأرقام القياسية في خمسينيات القرن الماضي، وهي المرجعية الرسمية لتقييم وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، ودخول ثريا لآلئ العاصمة ضمن موسوعة غينيس سيزيد من معرفة العالم بالكويت وتراثها وموروثها الشعبي.



يشار إلى أن مول العاصمة أحد مكونات مشروع العاصمة إضافة إلى مبنى الفندق وبرج المكاتب، والمشروع مملوك بالكامل لشركة العاصمة العقارية وهي شركة تابعة لشركة الصالحية العقارية، ويقع المشروع في مدينة الكويت - الشرق، على مساحة أرض متميزة تزيد على 40.000 م2، فيما تقدر مساحة البناء الإجمالية للمشروع بـ 380 ألف م2.