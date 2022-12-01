قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 24 بجروح جراء انفجار وقع في مدرسة دينية في مدينة أيبك، وفق ما أفاد طبيب في مستشفى محلي وكالة «فرانس برس». وقال طبيب في أيبك، الواقعة شمال كابول، إن معظم الضحايا من صغار السن، وأضاف لـ «فرانس برس»، طالبا عدم الكشف عن هويته، «جميعهم أطفال وأشخاص عاديون». وأكد مسؤول محلي أن الانفجار وقع في مدرسة اسمها «الجهاد» لكنه لم يذكر عدد الضحايا.



وذكرت طالبان التي لا تفصح عادة عن العدد الفعلي للضحايا أن 10 طلاب قتلوا وأصيب «كثر» بجروح. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية عبدالنافع تاكور «يعمل محققونا وقوات الأمن سريعا لتحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة التي لا يمكن الصفح عنها ومعاقبتهم على أفعالهم».



وأظهرت صور وتسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن من الممكن التحقق فورا من صحتها، مقاتلي طالبان يحاولون شق طريقهم وسط الجثث المنتشرة على أرض المبنى. وتناثرت سجادات الصلاة والزجاج المحطم وغير ذلك من قطع الركام في المكان.