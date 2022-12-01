تعاونتم مع الدول المجاورة من خلال تطبيق النظم والقوانين المحافظة على حقوق المواطنين

نقدّر الجهود المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة هنأه سموه خلالها على الدعم والثقة اللذين أولاهما إياه مجلس الوزراء في بيانه الصادر بتاريخ 14 نوفمبر، معربا سموه عن تقديره للجهود المتميزة التي قام بها الجهاز من أجل إنجاز المهام والواجبات المنوطة به. وعبر سموه عن تقديره لجهوده وجميع العاملين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مطبقين ما جبل عليه حكام الكويت الكرام من صون للهوية الوطنية وحفاظا على مكونات المجتمع الكويتي، متعاونين مع الدول المجاورة من خلال تطبيق النظم والقوانين المحافظة على حقوق المواطنين، داعيا الله تعالى أن يوفقهم في أداء مهامهم وأن يجعل التوفيق والسداد حليفهم وتحقيق الخير لأبناء الوطن المخلصين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه.