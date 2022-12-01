

«التشغيل الطلابي» تجربة مثمرة تتيحها جامعة الكويت لطلبتها للاستفادة من وقت فراغهم بنشاط نافع يزيد معارفهم.



وقالت رئيسة قسم علم النفس بالإنابة في الجامعة د.هدى جعفر في لقاء مع «كونا» أمس إن «التشغيل الطلابي» خدمة تقدمها الجامعة عن طريق عمادة الشؤون الطلابية وفقا لشروط محددة مثل المعدل العام وعدد الساعات اليومية التي يمكن أن يشتغل بها الطالب.



من جهته، قال مدير ادارة الرعاية الاجتماعية في جامعة الكويت وائل العبيد في تصريح مماثل أن قسم التشغيل الطلابي ينسق مع مراكز العمل المحددة من خلال مخاطبتها لطلب توفير فرص عمل داخل مرافق الجامعة.



وبين أنه يسمح للطالب بالعمل بجميع الاقسام العلمية والمختبرات والمكتبات وأيضا الاقسام الإدارية بالكليات وبالإدارات المختلفة في عمادة شؤون الطلبة ومكتبة الطالب، موضحا انه يتم التشغيل يكون بحد أقصى 40 ساعة بالشهر بمعدل 10 ساعات أسبوعيا وثلاث ساعات يوميا ويتقاضى الطالب مبلغ (دينارين ونصف) مقابل كل ساعة عمل بمجمل (100 دينار) كحد أعلى للساعات بالشهر الواحد.