الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم ـ فريد عبدالباقي



يقدم سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي الرعاية الطبية لمنتخبات مونديال قطر 2022، حيث قام المستشفى بتوفير 16 عيادة خاصة لعلاج إصابات الرياضيين والمرافقين، على هامش البطولة.



وتعمل العيادات الـ16، التي تم تجهيزها بكل اللوازم المطلوبة، على مدار 24 ساعة، فضلا عن توفير فرق طبية للعمل مع أي منتخب يحتاج الى الدعم الإضافي.



وقام المستشفى أيضا بتشكيل فريق تمريض خاص في مركز القيادة الطبية مهمته الكشف الأولي وتحديد نوع الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في المونديال.

كما خضع نجم البرازيل نيمار إلى الفحوصات الطبية، عقب الإصابة التي تعرض لها بإصابة في الكاحل الأيمن وغادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-0 في الجولة الأولى.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نيمار للإصابة في كأس العالم، فقد أصيب بكسر أسفل الظهر في مونديال البرازيل 2014، ووصل إلى مونديال روسيا في فترة نقاهة بعد تعرضه لإصابة من جانب عاصم مادبو لاعب قطر خلال اللقاء الودي قبيل انطلاق كأس كوبا أميركا 2019، ليغيب عن المشاركة في البطولتين.



وخضع خلال الأيام الماضية الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ولوكاس هيرنانديز لفحوصات طبية، وجاء استبعاد بنزيمة من معسكر فرنسا بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق عضلي في الفخذ اليسرى يمنعه من المشاركة رفقة منتخب بلاده في المونديال، ليغادر الدوحة إلى مطار رولان غاروس بفرنسا، لقضاء إجازة خاصة في جزيرة ريونيون، وذلك بعد أن تأكد غيابه عن المونديال بداعي الإصابة.

فيما أجرى هيرنانديز الفحوصات الطبية في عيادة سبيتار التي أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمستشفى «سبيتار» لـ«الأنباء»، إن «سبيتار» يعد من أوائل المستشفيات التي حصلت على مسمى مركز طبي مرجعي لـ«فيفا»، بالإضافة الى حصوله على العديد من الاعتمادات الدولية، وهذا يعكس الرؤية الثاقبة للمسؤولين في قطر استعدادا للأحداث الرياضية الكبرى مثل بطولة كأس العالم.