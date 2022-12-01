أقام الاتحاد الدولي «فيفا» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، حفلا تكريميا في المركز الصحافي الرئيسي للمونديال للإعلاميين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم 8 مرات وأكثر.



وكان في طليعة المكرمين، عميد الإعلاميين العرب واللبنانيين الزميل يوسف برجاوي «ابو فراس»، بصفته شاهدا على أحداث عشر بطولات كأس عالم بدأت في مونديال إسبانيا 1982، وصولا إلى مونديال قطر التاريخي والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وعلى أرض عربية.



وكانت مفاجأة الحفل الظاهرة البرازيلي رونالدو الذي قدم الجوائز للمكرمين، وكانت عبارة عن كأس عالم مصغرة.



وألقى رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو كلمة عبر الفيديو. وسبق لبرجاوي نيل وسام الاستحقاق الفضي من الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، الى شهادات تقدير عدة عالمية وآسيوية وعربية.