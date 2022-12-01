أعرب القطريون أحمد الباكر وفهد الكواري ومحمد الإبراهيم، الذين عملوا على إطلاق التعويذة الرسمية لمونديال قطر، عن فخرهم بالمشاركة في صناعة محتوى لهذا المشروع الذي شكل محطة بارزة في البطولة التاريخية.



وجاء الإعلان عن التعويذة الرسمية «لعيب» خلال حفل القرعة النهائية لكأس العالم قطر، وهي شخصية قادمة من العالم الموازي الذي يجمع تعويذات البطولات السابقة، وتتحلى بروح المرح والمغامرة، واعتادت حضور بطولات كأس العالم عبر التاريخ، والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتمتع بمهارات مميزة في كرة القدم.



واستعرض الشباب الثلاثة التحديات التي انطوت عليها مشاركتهم في صناعة محتوى يحظى بإعجاب مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم، وتحدثوا عن حماسهم لإعداد فيديو إطلاق التعويذة عند اطلاعهم على التصور المبدئي لشخصية «لعيب»، فقال أحمد الباكر: يعد لعيب أول تعويذة رقمية في تاريخ كأس العالم، لتضاف ميزة أخرى تنفرد بها هذه النسخة من المونديال التي تعد الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط، كما أنها أول بطولة متقاربة المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، علاوة على أنه أول مونديال يصدر له ألبوم غنائي كامل، بدلا من أغنية واحدة كما جرت العادة في السابق.



وألقى فهد الكواري الضوء على جانب من التحديات التي واجهت فريق العمل قائلا: «لست من كبار مشجعي الكرة ولذلك تناولت شخصية التعويذة خلال مرحلة إعداد الرسوم المتحركة كمتابع من خارج نطاق جمهور الساحرة المستديرة، فقد كان من بين التحديات التي واجهتنا ابتكار محتوى يتجاوز الإعجاب بها مشجعي الكرة، وأعتقد أننا خرجنا في نهاية الرحلة بشخصية لعيب المحبوبة من الجميع بفضل طبيعته المرحة».



وحول تقديم شخصية لعيب بملامح محلية، أكد محمد الإبراهيم على أهمية تسليط الضوء على الجانب الثقافي والتراثي في التعويذة، وتضمينها سمات تدل على الشخصية القطرية.

وقال: «يتوجب علينا باعتبارنا صناع محتوى ابتكار أعمال تعكس ثقافة وتراث بلادنا وتعريف شعوب العالم بها».