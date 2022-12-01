شهد مركز الحرف اليدوية إقبالا كبيرا من جماهير المونديال الشغوفين بالمنتجات والمقتنيات المميزة المصنوعة يدويا والمعروضة بالمركز في سوق واقف، بوسط الدوحة، وأكد عدد من الباعة وأصحاب المحال بالمركز ارتفاع نسبة المبيعات بنسبة 100% مقارنة بالأيام العادية.



ويضم مركز الحرف اليدوية عددا من المحال التي تقدم مقتنيات مصنوعة من الفخار كالأكواب والمزهريات والطواجن أو من النحاس كالمرايا التراثية والثريات التراثية والنجف، إضافة إلى المنتجات الجلدية المصنوعة يدويا كالنعال التراثية والنعال الزبيرية والشنط والأحزمة والجنبيات والسيوف والبشوت.



وتقدم المحال كذلك أكسسوارات متنوعة، بعضها تراثي من المعادن وبعضها مصنوع من الزجاج على أشكال الطيور والأشجار والحيوانات. ويوجد كذلك بالمركز محل مخصص لبيع المنتجات المصنوعة من الخوص، سواء كانت صواني التقديم أو أطباق خاصة بحفظ الخبز، وأيضا قبعات مصنوعة من الخوص وسلال مختلفة الأحجام والأشكال.



إلى ذلك، استقطبت الأكلات الشعبية القطرية كالهريس والعصيدة وخبز الرقاق والمضروبة والخنفروش والمرقوقة والمعكرونة واللقيمات والسمبوسة جمهور المونديال الذين أقبلوا بأعداد كبيرة على شرائها وتذوقها في المكان المخصص لها بسوق واقف.