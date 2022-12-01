بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في مركز التأهيل المهني لذوي الإعاقة أمس يوما رياضيا بعنوان «من الكويت من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى الشقيقة قطر».



واستهل اليوم الرياضي بكلمة لنائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية العنود الوزان توجهت فيها بالتحية من الكويت ومن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومختلف فئات الاعاقة بالشكر إلى قطر السعادة والإنجاز والفخر والمحبة.



وأضافت الوزان: قطر فعلا بلد عظيم نفخر به وبإنجازاته التي بنيت بسواعد الرجال وتكاتف الأبطال، فعلى أرضه يقام «المونديال»، وشكرا من الكويت لمن جعل دول الخليج الاولى بالعالم، شكرا قطر المحبة.. من أحبابكم أبناء ذوي الإعاقة من الكويت. هذا، وتخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية التي شارك فيها أبناء إدارة التأهيل المهني.