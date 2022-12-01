الدوحة - فريد عبدالباقي



أشاد حارس مرمى سلطنة عمان وسفير برنامج إرث قطر علي الحبسي، بالتنظيم القطري الذي فاق كل التوقعات، والملاعب العالمية التي أبهرت جميع الجماهير.



وقال الحبسي لـ«الأنباء» ان التنظيم القطري للمونديال أبهرني كثيرا، فكل شيء متوفر من بنية تحتية متطورة ووسائل نقل، وكل مستلزمات البطولة متوفرة وبمستويات عالية ومتطورة.

وأضاف: البطولة لم تنته بعد ولكننا نلاحظ قدرة الدوحة على التحمل والمواصلة في الإبهار، وشاهدنا الجماهير والمشجعين الذين حضروا من مختلف دول العالم منبهرين ومستمتعين بجودة التنظيم.



وأشاد الحبسي بملاعب المونديال، قائلا: الملاعب ممتعة ومذهلة وعلى أعلى درجات التطور، وعندما أتابع المباريات فيها أستمتع جدا، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات بين الملاعب فبإمكان الجماهير حضور من 2 إلى 3 مباريات في اليوم الواحد، وذلك بكل سهولة ويسر نتيجة قرب المسافات بين الملاعب، وهذا الذي تفتقده بطولات كأس العالم السابقة، وهذا النجاح التنظيمي المبهر لأول مرة في دولة عربية وفي منطقة الخليج يعتبر شرفا وفخرا لكل العرب.

وأبدى الحبسي إعجابه الشديد بمستوى الحارس السعودي محمد العويس الذي كان سببا في تحقيق الانتصار على المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في مفاجأة من العيار الثقيل، وسوف يتذكر الجميع أن مونديال قطر شهد أول انتصار عربي على راقصي «التانغو».



وفيما يتعلق بحظوظ المنتخب المغربي في البطولة، قال الحبسي: إن «أسود الاطلس» قدموا مستويات رائعة خلال مباراتي كرواتيا وبلجيكا، وستكون مباراته اليوم أمام كندا مفتاح بلوغ الدور الثاني، حيث يمتلك 4 نقاط من تعادل سلبي أمام كرواتيا وصيف مونديال روسيا والانتصار على بلجيكا ثالث النسخة الماضية 2-0.