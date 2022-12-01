عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعدادات لاختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى، حدد الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان، اليوم الخميس الأول من ديسمبر 2022 آخر موعد لتسلم حالات النقل والترك والشطب وإعادة القيد من المدارس، مع إرفاق المسندات لإجراء التعديلات المطلوبة قبل إصدار أرقام الجلوس للطلبة يأتي ذلك ضمن آلية عمل الكنترول لاختبارات الثانوية العامة.



وتواصل وزارة التربية استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال تجهيز ومراجعة أوراق الامتحانات بشكل دقيق لجميع الصفوف، حيث تعمل الوزارة وبمتابعة من وكيلها فيصل المقصيد على تهيئة أفضل الأجواء لأبنائنا الطلبة، لكي يؤدوا اختباراتهم في بيئة جاذبة دون ضغوط نفسية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية.