منصور السلطان



ضمن جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة للقضاء على ظاهرة مخالفي قانون الإقامة والعمل وضبطهم وإبعادهم عن البلاد، شنت صباح أمس حملة موسعة على المخالفين في سكراب السالمي استطاعوا خلالها ضبط 59 وافدا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة.



‏ووفق ما أفاد مصدر أمني «الأنباء» فإن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وضعت خطة للقضاء على ظاهرة انتشار المخالفين لقانون الإقامة والعمل، وذلك من خلال رصد أماكن تواجدهم، حيث تم رصد عدد من الوافدين المخالفين في سكراب، وعليه تم التوجه إلى الموقع صباحا ومداهمته وعمل نقاط تفتيش على المداخل والمخارج، استطاعوا خلالها ضبط 59 وافدا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة.



وعليه، تم اقتياد المخالفين للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمهيدا لإحالتهم للإبعاد.