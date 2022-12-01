قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر إن محافظة حولي تزخر بعدد من المراكز والمتاحف العالمية ما يجعلها متميزة في الجانب الثقافي.



جاء ذلك خلال زيارة محافظ حولي إلى مركز عبدالله السالم الثقافي في منطقة الشعب برفقة م.وضحة حمد السعيد مراقبة المركز.



وأكد محافظ حولي عبر تصريح صحافي أن المحافظة تفخر بتواجد مركز عبدالله السالم الثقافي والذي حاز مؤخرا جائزة أوسكار المتاحف العالمية، مشيرا إلى أهمية المركز الكبرى في نشر العلوم والثقافة للزوار من جميع الأعمار، وكون المركز تحفة معمارية واضافة تاريخية وقيمة ثقافية كبيرة والذي يعد من أكبر المراكز الثقافية على مستوى العالم.



في الختام، تقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل للقائمين على مركز عبدالله السالم الثقافي من بنات وشباب الكويت، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن الغالي.